L'Union Berlin coule à Fribourg

Victoire importante de Fribourg ce dimanche lors de la quinzième journée de Bundesliga à domicile contre l'Union Berlin (4-1) qui lui permet de récupérer la place de dauphin au classement juste avant la trêve internationale et la Coupe du monde. Fribourg a fait la différence en première période grâce notamment à un triplé de Vincenzo Grifo en moins de 20 minutes. L'Italien a notamment inscrit deux penalties et Gregoritsch a scellé le score dans le temps additionnel du premier acte. Après la mi-temps, Fribourg a contrôlé le rythme mais a encaissé un but dans les dernières minutes sur un penalty de Michel. Avec cette défaite, l'Union Berlin glisse à la cinquième place.

par Romain Strozza (iDalgo)