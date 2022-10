L'Union Berlin repart de l'avant, Fribourg enfonce Schalke

Défait il y a une semaine contre Bochum, l'Union Berlin est reparti de l'avant ce dimanche lors de la douzième journée de Bundesliga avec une victoire 2-1 contre Monchengladbach. Dominés en première période, les Berlinois ont encaissé l'ouverture par Elvedi à la demi-heure de jeu. Après la mi-temps, l'Union Berlin a longtemps poussé et a été récompensé à dix minutes à dix minutes de la fin avec l'égalisation de Behrens avant d'arracher la victoire au bout du temps additionnel grâce à un but signé Doekhi. Dans les autres rencontres de la journée, Fribourg a infligé à Schalke sa sixième défaite consécutive (2-0) tandis que Cologne et Hoffenheim ont fait match nul (1-1).

par Romain Strozza (iDalgo)