L'Union africaine déplore les rapports de mauvais traitements infligés aux Africains tentant de fuir l'Ukraine

DAKAR (Reuters) - L'Union africaine (UA) a déclaré lundi être préoccupée par les informations selon lesquelles des citoyens africains se trouvant en Ukraine se verraient refuser le droit de franchir les frontières afin de se mettre en sécurité, alors qu'ils tentent de fuir le conflit en Ukraine.

Des milliers d'Africains, particulièrement des étudiants, tentent de fuir l'Ukraine après l'invasion russe.

Des rapports indiquent toutefois que les Africains sont traités différemment des autres réfugiés lorsqu'ils atteignent les frontières des pays voisins et sont parfois empêchés de quitter le territoire ukrainien.

Plusieurs vidéos et témoignages publiés sur les réseaux sociaux dénoncent des discriminations dans les gares et les postes-frontières. Reuters n'a pas été en mesure d'authentifier ces vidéos.

"Les rapports selon lesquels les Africains sont l'objet d'un traitement différent inacceptable seraient choquants et racistes et violeraient le droit international", ont déclaré le président sénégalais Macky Sall, actuellement à la tête de l'UA, et le président de la Commission de l'UA Moussa Faki Mahamat dans un communiqué conjoint.

"Toute personne a le droit de franchir les frontières internationales pendant un conflit et, à ce titre, devrait bénéficier des mêmes droits de traverser la frontière pour se mettre à l'abri du conflit en Ukraine, quelle que soit sa nationalité ou son identité raciale", était-il précisé dans le communiqué.

(Rédigé par Bate Felix; version française Camille Raynaud)