L'Union européenne divisée sur l'adhésion de l'Ukraine, un partenariat renforcé envisagé

BRUXELLES (Reuters) - Les dirigeants de l'Union européenne (UE) sont divisés sur la question de savoir s'il faut mettre l'Ukraine sur la voie de l'adhésion et devraient plutôt discuter d'un partenariat renforcé, a déclaré mercredi un responsable du bloc européen.

Le responsable, qui participe à la préparation du sommet européen de Versailles jeudi et vendredi et s'est exprimé sous couvert d'anonymat, a déclaré que tous les dirigeants étaient favorables au renforcement des liens avec l'Ukraine.

"Mais la question est de savoir s'ils trouveront un consensus pour l'élargissement, ce qui est parfois plus délicat", a-t-il indiqué.

"L'adhésion pourrait prendre du temps", a-t-il ajouté.

Selon le responsable, les dirigeants européens vont discuter du renforcement des liens de Kiev avec leur marché unique et de la connexion de l'Ukraine à leur réseau énergétique dans le cadre d'un partenariat renforcé ou "association plus plus".

