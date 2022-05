L'Université de Stanford reçoit 1,1 milliard de dollars d'un investisseur en capital-risque pour une école sur le changement climatique

"La première nouvelle école de Stanford en 70 ans sera lancée cet automne sous le nom de Stanford Doerr School of Sustainability, en reconnaissance d'un don de 1,1 milliard de dollars de John et (son épouse) Ann Doerr, le plus important de l'histoire de l'université", a déclaré l'université californienne dans un communiqué mercredi.

"Le climat et la durabilité vont devenir la nouvelle science informatique", a déclaré John Doerr au New York Times dans une interview publiée mercredi. Il a fait sa fortune estimée à plus de 11 milliards de dollars en investissant dans des entreprises technologiques telles qu'Alphabet Inc et Amazon.com Inc .

Doerr fait partie d'une liste de milliardaires comme Jeff Bezos et Michael Bloomberg, qui, ces dernières années, ont donné de l'argent pour lutter contre le changement climatique.

Certains experts ont déclaré que la crise climatique ne devrait pas dépendre de la charité des milliardaires et que les gouvernements doivent mettre en place des systèmes de taxation appropriés pour s'assurer que les milliardaires paient leur juste part.

Ce don est le plus important jamais fait à une université pour la création d'une nouvelle école, et le deuxième plus important don à une institution académique, selon le Chronicle of Higher Education.

Arun Majumdar, qui a conseillé les administrations de l'ancien président américain Barack Obama et du président Joe Biden sur les questions énergétiques, a été nommé doyen inaugural de l'école qui ouvrira à l'automne.