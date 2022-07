L'Uruguay cherche à conclure un accord commercial avec la Chine malgré les réticences de ses voisins

Le ministre uruguayen des Affaires étrangères, Francisco Bustillo, a fait ces commentaires à la sortie d'Asuncion, la capitale du Paraguay, lors d'une réunion diplomatique régionale à laquelle participaient les pays du bloc Mercosur, à savoir l'Argentine, le Brésil, l'Uruguay et le Paraguay.

"Nous avons été transparents et nous avons fait part de notre intention à tous nos principaux partenaires", a déclaré M. Bustillo, qui a promis davantage de dialogue tout en décrivant le Mercosur comme une zone de libre-échange imparfaite ayant besoin d'un programme ambitieux mais pragmatique.

Depuis des années, Pékin cherche à resserrer ses liens commerciaux avec les marchés émergents d'Amérique du Sud, en grande partie pour s'assurer des matières premières, notamment des céréales et du pétrole, pour sa propre économie en pleine croissance.

La semaine dernière, le ministre uruguayen des Affaires étrangères, Francisco Bustillo, a déclaré que son pays allait lancer des négociations commerciales officielles avec le géant asiatique, afin de stimuler les exportations de matières premières, de produits industrialisés et de technologies.

Mais lors de la réunion des ministres des affaires étrangères de mercredi, qui se tient à la veille d'un sommet présidentiel, d'autres ministres ont souligné l'importance de négocier en bloc, conformément aux règles du Mercosur qui exigent que les pays membres négocient de tels accords par consensus.

Les accords commerciaux solos seraient "faussés" et "beaucoup plus coûteux pour nos capacités nationales et régionales", a déclaré le ministre argentin des affaires étrangères, Santiago Cafiero.

Le ministre brésilien des Affaires étrangères, Carlos Alberto Franca, a suggéré la nécessité de faire preuve de souplesse tout en préservant "les éléments centraux de notre intégration."

Le Paraguay, qui n'a pas de relations diplomatiques avec la Chine en raison de ses liens diplomatiques avec Taïwan, souhaiterait voir le respect de "la lettre et de l'esprit" des règles du Mercosur sur le consensus décisionnel, a déclaré le ministre des Affaires étrangères Julio Cesar Arriola.