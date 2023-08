Lorsque Fitch Ratings a abaissé de manière spectaculaire la note de crédit des États-Unis mardi, les fonctionnaires de l'administration Biden ont crié au scandale en raison du calendrier "bizarre" et ont fait valoir que cela les punissait injustement pour le chaos politique sous la présidence de Donald Trump.

Larry Summers, de Harvard, et Jamie Dimon, de JPMorgan, ont fait partie de ceux qui ont qualifié la décision d'"inepte" et de "ridicule", respectivement, remettant en question le moment choisi pour l'abaissement de la note, deux mois après que la Maison-Blanche et le Congrès ont travaillé ensemble pour éviter une crise du plafond de la dette.

Toutefois, Fitch a suivi un processus bien établi lorsqu'elle a procédé à ses évaluations au cours des semaines précédentes et a inclus des représentants des États-Unis à plusieurs étapes du processus, selon Reuters. Fitch a informé le Trésor américain de sa décision finale environ 24 heures avant l'annonce.

Fin mai, au plus fort de l'impasse sur le plafond de la dette entre le président Joe Biden et les républicains du Congrès, Fitch avait annoncé que la note AAA des États-Unis était placée sous surveillance négative.

À l'époque, Fitch avait mis en garde contre la politique de la corde raide concernant le plafond de la dette, "l'incapacité des autorités américaines à s'attaquer de manière significative aux défis budgétaires à moyen terme" et l'alourdissement du fardeau de la dette.

Richard Francis, directeur principal chez Fitch, a déclaré mercredi à Reuters, lorsqu'il a été interrogé sur le calendrier de l'abaissement de la note, que l'agence "voulait en quelque sorte jeter un regard approfondi" sur les préoccupations de longue date concernant la gouvernance et le profil de la dette américaine.

Malgré l'accord bipartisan sur la dette conclu en juin, les inquiétudes persistantes de Fitch concernant le plafond de la dette, le processus budgétaire défaillant et les niveaux d'endettement croissants ont été clairement exprimées la semaine dernière lors des discussions que l'agence a eues avec les responsables du Trésor américain au sujet des facteurs pris en compte dans sa révision des notations, ont déclaré des responsables américains.

Les discussions récentes de Fitch avec le Trésor n'ont pas porté sur la décision d'abaisser la note, a déclaré M. Francis, car elle n'avait pas encore été prise par le comité de notation de l'agence.

"Nous n'avons pas dit que nous étions sur le point d'abaisser la note, mais nous avons dit que nous aurions bientôt un comité de notation", a déclaré M. Francis à Reuters mercredi.

Lundi, le comité de crédit de Fitch s'est réuni, a pris une décision et les fonctionnaires du Trésor ont reçu le communiqué de presse de Fitch annonçant l'abaissement de la note. Le Trésor disposait ainsi d'environ 24 heures pour élaborer une réponse publique - une notification qui, selon un fonctionnaire américain, est conforme aux évaluations antérieures.

Le fait de communiquer le communiqué de presse à l'avance permet à Fitch de s'assurer qu'il n'y a rien d'erroné dans le rapport et qu'il n'y a rien qu'ils nous aient dit en toute confiance ", a déclaré M. Francis.

Le moment exact de l'annonce de la dégradation de la note mardi après-midi, quelques minutes seulement après l'inculpation de l'ancien président Donald Trump pour avoir tenté d'annuler l'élection de 2020, avait été fixé des semaines auparavant.

"Le calendrier du comité était une pure coïncidence", a déclaré Francis à Reuters vendredi, notant que la date avait été fixée il y a plusieurs semaines. "La commission s'est tenue le lundi 31 juillet. Nous donnons toujours vingt-quatre heures aux autorités pour répondre et nous publions après la clôture des marchés."

Fitch a cité "l'érosion de la gouvernance", y compris les impasses répétées sur la limite de la dette avec des résolutions de dernière minute comme un facteur clé dans sa décision, ainsi que l'augmentation des niveaux d'endettement et le manque de progrès dans la lutte contre les défis budgétaires à moyen terme tels que l'augmentation des coûts de la sécurité sociale et de l'assurance-maladie.

L'administration Biden estime que ce n'est pas juste.

Les votes sur le plafond de la dette sont "acrimonieux depuis des décennies", s'est plaint un fonctionnaire américain, faisant référence à une longue histoire d'impasses. "Il nous semble assez étrange que la résolution réussie cette fois-ci, avec plus de 1 000 milliards de dollars de réduction du déficit, soit considérée comme un signe négatif de la part de Fitch dans ce cas.

Les responsables de l'administration Biden se plaignent que Fitch ait "évoqué à plusieurs reprises", lors des réunions, l'insurrection du 6 janvier au Capitole des États-Unis, au cours de laquelle M. Trump a cherché à renverser les résultats des élections, comme un signe d'érosion de la gouvernance.

Si l'on met de côté le moment choisi pour la dernière décision, les problèmes à long terme mis en évidence par Fitch trouvent un écho.

"Fitch ne dit rien à personne qu'il ne sache déjà", a déclaré Mark Sobel, un ancien fonctionnaire du Trésor qui est aujourd'hui président du groupe de réflexion financier OMFIF aux États-Unis.

L'évaluation de Fitch concernant la viabilité de la dette américaine à court terme est erronée, selon M. Sobel, car le dynamisme de l'économie américaine la maintient à flot.

Mais à plus long terme, a-t-il ajouté, "aucun parti politique n'a manifesté le courage de commencer à faire les sacrifices nécessaires, tant du côté des dépenses que des recettes, qui ne feront qu'augmenter avec le temps".

"Qu'Alexander Hamilton repose en paix", a ajouté M. Sobel, en référence au premier secrétaire au Trésor des États-Unis, qui s'est attaqué à la dette publique du nouveau pays en lançant une nouvelle vague d'impôts et d'autres mesures génératrices de recettes.