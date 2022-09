L'abaissement des prévisions de bénéfices suscite des inquiétudes à Wall street, qui vacille.

Les investisseurs anticipent de plus en plus un ralentissement de l'économie américaine l'année prochaine. La Réserve fédérale américaine a augmenté les taux d'intérêt de trois quarts de point de pourcentage pour la troisième fois consécutive mercredi dans sa lutte contre l'inflation, et certains analystes pensent que les hausses agressives pourraient faire basculer l'économie dans la récession.

Certains analystes pensent que ces hausses agressives pourraient faire basculer l'économie dans la récession. Dans ce contexte, les inquiétudes concernant les bénéfices augmentent, les entreprises étant confrontées à une inflation plus élevée et à un éventuel affaiblissement de la demande.

Lundi dernier, Ford Motor a prévenu que les coûts des fournisseurs liés à l'inflation dépasseraient d'environ 1 milliard de dollars les prévisions pour le trimestre en cours, tandis que FedEx Corp a annoncé jeudi des réductions de coûts allant jusqu'à 2,7 milliards de dollars après que la baisse de la demande ait frappé les bénéfices du premier trimestre.

Les annonces sont "très importantes, surtout s'il y a une série d'avertissements futurs", a déclaré Quincy Krosby, chef de la stratégie mondiale de LPL Financial à Charlotte, en Caroline du Nord.

"Le marché s'inquiète surtout du ralentissement de la demande aux États-Unis et du ralentissement de la demande mondiale", a-t-elle ajouté.

Les analystes ont réduit leurs estimations de bénéfices du S&P 500 pour les troisième et quatrième trimestres, ainsi que pour toute l'année 2022.

Pour le troisième trimestre, les analystes s'attendent à ce que les bénéfices globaux du S&P 500 n'aient augmenté que de 4,6 % par rapport à l'année précédente, contre une croissance de 11,1 % attendue début juillet, tandis qu'ils voient les bénéfices pour toute l'année 2022 augmenter de 7,7 % contre 9,5 % vus le 1er juillet, selon les données IBES de Refinitiv en date de vendredi.

"Vraiment jusqu'à il y a peut-être un mois ou deux, nous n'avons pas vu beaucoup de dégradations de bénéfices. Cela change maintenant, et c'est un rattrapage", a déclaré Paul Nolte, gestionnaire de portefeuille chez Kingsview Investment Management à Chicago. "Il y a plus de retombées, et elles sont attendues".

Les résultats du troisième trimestre commencent à arriver à la mi-octobre, marquant l'un des prochains grands événements pour les investisseurs en actions.

Les bénéfices optimistes des entreprises avaient contribué à soutenir le rebond des actions américaines au cours de l'été.

Mais le répit semble terminé. Vendredi, la moyenne industrielle Dow Jones a chuté en dessous de son plus bas niveau de juin pour atteindre son plus bas niveau depuis novembre 2020, manquant de peu une clôture à plus de 20 % en dessous de son record de clôture historique du 4 janvier, à 36 799,64 points.

Cela aurait confirmé un marché baissier qui a commencé à partir du 4 janvier, selon une définition conventionnelle. Le Dow est le seul des trois principaux indices à ne pas avoir le statut de marché baissier. Le S&P 500 est en baisse de 23 % pour l'année jusqu'à présent, tandis que le Nasdaq est en baisse de 31 %. Les deux sont également à proximité des points bas atteints en juin.

Rick Meckler, associé chez Cherry Lane Investments, un bureau d'investissement familial à New Vernon, dans le New Jersey, a déclaré que les sociétés américaines ont tendance à surprendre Wall street avec des bénéfices plus importants que prévu.

"Les entreprises ont montré une capacité à naviguer dans ce genre de situations auparavant", a-t-il dit. "Il y aura une surprise quant à la capacité des bénéfices à tenir le coup".

Les entreprises sont frappées par un large éventail de problèmes en ce moment. En plus de l'inflation et de la hausse des taux, il y a l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

"Pour l'instant, en tant qu'investisseur, vous êtes frappé de toutes parts", a déclaré Meckler. Les estimations de bénéfices "sont réduites en même temps que le multiple est réduit, et c'est en partie ce qui cause une si grande liquidation".

Le ratio cours/bénéfices à 12 mois du S&P 500 est maintenant de 16,3, en baisse par rapport à 22 fin décembre et proche de sa moyenne à long terme d'environ 16, selon les données de Refinitiv.