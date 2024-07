La propagation de la grippe aviaire dans les élevages de volailles et les fermes laitières a renforcé les inquiétudes de certains experts de la santé, qui craignent que le processus d'abattage et d'élimination des volailles infectées par le virus ne présente un risque pour l'homme et le bétail.

Selon des données obtenues par Reuters et des entretiens avec des fonctionnaires et des experts en maladies, des exploitations ont récemment déversé des carcasses dans des décharges et utilisé des méthodes de mise à mort des poulets qui ont mis les travailleurs en contact étroit avec le virus, ce qui montre que le processus d'élimination des oiseaux infectés pourrait favoriser la propagation de la maladie.

La chaleur extrême qui a rendu difficile le maintien de l'équipement de protection pendant l'asphyxie par le dioxyde de carbone des poulets dans une ferme d'élevage d'œufs du Colorado a probablement contribué à l'apparition de cinq cas de grippe aviaire parmi les travailleurs, le plus grand groupe de cas humains aux États-Unis, ont déclaré cette semaine les Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC).

Cette situation souligne la nécessité d'utiliser systématiquement des équipements de protection lors de l'abattage des animaux malades, a déclaré Nirav Shah, directeur adjoint principal des CDC, lors d'une conférence de presse organisée mardi à propos de l'épidémie.

Les personnes qui tuent les poulets risquent d'inhaler le virus, a déclaré le Dr Michael Osterholm, spécialiste des maladies infectieuses à l'université du Minnesota, à propos de ce processus. Les travailleurs présentaient des symptômes bénins, notamment une conjonctivite et des problèmes respiratoires.

"Les activités de dépeuplement doivent être clairement axées sur la protection de ces personnes", a-t-il déclaré.

Le ministère de l'agriculture du Colorado a répondu que la méthode d'abattage des oiseaux était décidée conjointement par l'État, l'éleveur et le ministère américain de l'agriculture (USDA).

L'AFFAIRE DU COLORADO

La grippe aviaire s'est propagée à presque tous les États américains au cours des deux dernières années et demie. Depuis le mois de mars, neuf cas ont été recensés parmi les travailleurs de l'industrie avicole et laitière, y compris les travailleurs de l'industrie avicole du Colorado.

La propagation de la grippe aviaire parmi le bétail pourrait augmenter la probabilité d'infections humaines, bien que le risque pour le grand public soit encore faible, ont déclaré les responsables du CDC.

Environ 95 millions de poulets, de dindes et d'autres volailles ont été abattus et éliminés depuis février 2022, selon les données de l'USDA obtenues par Reuters, qui indiquent les méthodes d'abattage et d'élimination jusqu'à la fin du mois de juin.

La grippe aviaire est mortelle pour les oiseaux et le gouvernement exige que des troupeaux entiers soient abattus une fois que le virus est présent dans une ferme. L'année la plus meurtrière a été 2022, mais presque autant de poulets ont été éliminés jusqu'à présent en 2024 que pendant toute l'année 2023, selon les données.

Les travailleurs malades du Colorado, par exemple, tuaient les oiseaux à l'aide de chariots à gaz mobiles, a déclaré Julie Gauthier, fonctionnaire du service d'inspection de la santé animale et végétale de l'USDA, lors de l'appel téléphonique de mardi.

Les chariots peuvent généralement accueillir entre une douzaine et une cinquantaine d'oiseaux et les ouvriers les asphyxient lot par lot, a précisé Mme Gauthier. Un porte-parole de l'USDA a déclaré que l'agence avait examiné l'utilisation de cette méthode par l'exploitation dans le cadre de sa réponse à l'épidémie.

Plus de 150 travailleurs ont été exposés à des volailles infectées, 69 ont présenté des symptômes et ont été testés, et cinq se sont révélés positifs, a déclaré AnneMarie Harper, directrice de la communication au département de la santé publique et de l'environnement du Colorado.

La plupart des poulets sont tués par asphyxie, soit à l'aide de chambres portables comme celles utilisées au Colorado, soit en pulvérisant une mousse anti-incendie sur les oiseaux ou en arrêtant la ventilation des poulaillers, selon les données du ministère américain de l'agriculture (USDA).

Un petit nombre d'entre eux sont tués à l'aide d'armes à feu, par dislocation cervicale ou par d'autres moyens.

ÉLIMINATION DES CADAVRES

Selon les données de l'USDA, la plupart des oiseaux abattus sont compostés, soit dans les poulaillers, soit dans les fermes, ou encore enterrés. Pour composter les oiseaux, les éleveurs les recouvrent de matériaux tels que des copeaux de bois, maintiennent les tas de compost à une température élevée et les remuent de temps en temps avec du matériel agricole, au cours d'un processus qui dure généralement plusieurs semaines.

Jusqu'à présent, aucun cas humain ou animal n'a été lié directement à l'élimination d'animaux morts de la grippe aviaire.

Les autorités fédérales et nationales collaborent avec les éleveurs pour déterminer les meilleures méthodes d'élimination, a déclaré John Clifford, ancien vétérinaire en chef de l'USDA, aujourd'hui conseiller du Conseil américain pour l'exportation de volailles et d'œufs (USA Poultry and Egg Export Council), un groupe industriel.

Il est plus sûr de composter sur place pour éviter de déplacer les carcasses et de propager le virus, a déclaré Myah Walker, superviseur de l'unité de conformité au Minnesota Board of Animal Health (Conseil de la santé animale du Minnesota).

Dans des cas plus rares, les carcasses sont transportées vers des décharges, un processus qui peut répondre à certaines réglementations fédérales et nationales.

Le producteur d'œufs du Michigan Herbruck's Poultry Ranch a éliminé près de 2 millions de poulets entre le 15 avril et le 8 juin dans des décharges privées, selon les données de l'USDA et les registres de l'État du Michigan relatifs au processus d'élimination, obtenus par Reuters.

Herbruck's s'est refusé à tout commentaire.

Seulement 3 % de toutes les volailles ont été éliminées dans des décharges depuis 2022, et le foyer d'Herbruck's représente environ les deux tiers d'entre elles, selon les données de l'USDA.

Peu après l'élimination du Herbruck, une exploitation laitière située à proximité de l'une des décharges a été testée positive à la grippe aviaire, ce qui a alarmé les agriculteurs de la région. Malgré cela, le séquençage du génome entier a montré que les carcasses du Herbruck n'étaient pas à l'origine de l'infection, a déclaré Adeline Hambley, responsable de la santé du comté d'Ottawa.

Les oiseaux sauvages ont contribué à la propagation du virus entre les élevages de volailles et à d'autres espèces.

Brian Hoefs, vétérinaire de l'État du Minnesota, a déclaré qu'il ne recommandait pas d'éliminer les volailles mortes dans les décharges.

"C'est le restaurant des charognards. Ce serait la recette d'un désastre", a-t-il déclaré.