Les prix à terme du maïs à Chicago ont légèrement augmenté lundi, mais la révision à la hausse des prévisions de production en Europe et les attentes concernant la deuxième plus grande récolte de maïs de l'histoire des États-Unis ont maintenu les prix près de leur niveau le plus bas depuis 2020.

Les contrats à terme sur le soja se sont stabilisés après que des données montrant une faible demande de la part des broyeurs américains aient fait baisser les prix de 1,5 % vendredi. Le blé a chuté en raison de l'abondance de l'offre dans la région de la mer Noire.

FONDAMENTAUX

* Le contrat de maïs le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en hausse de 0,1% à 4,76-3/4 dollars le boisseau, à 01h10 GMT.

* Le soja CBOT était en hausse de 0,2% à 13,43 dollars le boisseau. Le blé était en baisse de 0,2 % à 6,03 $ le boisseau.

* Les pluies estivales ont profité aux cultures de maïs dans une grande partie de l'Union européenne, le cabinet Consultancy Strategie Grains ayant relevé ses prévisions pour la récolte de maïs de l'UE en 2023 de près d'un million de tonnes métriques pour atteindre 59,6 millions de tonnes métriques.

* En France, on estime que 82 % des cultures de maïs étaient en bon ou excellent état le 11 septembre, contre 80 % la semaine précédente, selon l'office agricole FranceAgriMer.

* Dans le même temps, le gouvernement américain a revu la semaine dernière à la hausse ses estimations de récolte de maïs aux États-Unis. Avec les énormes livraisons du Brésil qui réduisent la demande de maïs américain à l'étranger, les analystes pensent que les stocks américains pourraient l'année prochaine être proches de leur niveau le plus élevé depuis une dizaine d'années.

* Contribuant à faire baisser les prix, les grands spéculateurs avaient accumulé le 12 septembre leur plus importante position courte nette sur le maïs CBOT depuis août 2020, selon les données réglementaires, et les négociants ont indiqué qu'ils prévoyaient de nouvelles ventes vendredi.

* Le maïs de Chicago a chuté de 30 % cette année et a atteint 4,74 dollars à plusieurs reprises en août et septembre, un niveau atteint pour la dernière fois en décembre 2020.

* Les spéculateurs ont également augmenté leur position courte nette sur le blé CBOT et réduit leur position longue nette sur le soja au cours de la semaine du 12 septembre, selon les données réglementaires.

* En ce qui concerne le soja, les données de l'Association nationale des transformateurs d'oléagineux (NOPA) ont montré vendredi que la trituration du soja américain a chuté à son plus bas niveau depuis 11 mois en août, en deçà de presque toutes les estimations commerciales.

* La faiblesse de la demande de trituration intervient alors que les exportations américaines peinent à concurrencer les expéditions brésiliennes, qui ont atteint un niveau record. Les prix du soja au CBOT ont baissé d'environ 12 % cette année.

* Sur les marchés du blé, les autorités portuaires ukrainiennes ont déclaré que deux cargos étaient arrivés en Ukraine samedi, les premiers à utiliser un couloir temporaire pour naviguer vers les ports de la mer Noire et charger des céréales destinées aux marchés africains et asiatiques.

* Jusqu'à présent, cinq navires ont quitté le port ukrainien d'Odessa en empruntant le corridor qui longe la côte occidentale de la mer Noire, près de la Roumanie et de la Bulgarie.

* Par ailleurs, la Russie a lancé une attaque combinée de drones et de missiles contre l'Ukraine tôt dimanche, touchant une installation agricole dans la région d'Odessa, selon les forces aériennes ukrainiennes.

* L'Ukraine a réussi à continuer d'exporter des céréales malgré les attaques et les blocages de la Russie. La Roumanie a déclaré qu'un plan visant à doubler la capacité mensuelle de transit des céréales ukrainiennes par son port de Constanta dans les mois à venir restait réalisable.

* La Pologne, la Slovaquie et la Hongrie ont annoncé des restrictions sur les importations de céréales ukrainiennes vendredi.

* Les prix du blé sont proches de leur niveau le plus bas depuis 33 mois en raison des exportations massives de céréales bon marché en provenance de Russie, qui est au milieu d'une deuxième grande récolte consécutive.

NOUVELLES SUR LES MARCHÉS

* Les actions asiatiques ont démarré avec prudence lundi, dans une semaine riche en réunions de banques centrales, dont la Réserve fédérale et la Banque du Japon.