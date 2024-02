Le blé de Chicago a perdu mercredi une partie de ses gains par rapport à la séance précédente, l'abondance de l'offre et la chute des prix à l'exportation russes ayant pesé sur le sentiment du marché, poussant les contrats à terme américains vers des plus bas pluriannuels.

Les prix à terme du maïs et du soja ont également baissé et se sont rapprochés de leurs plus bas niveaux depuis décembre 2020.

FONDAMENTAUX

* Le contrat de blé le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en baisse de 0,4% à 5,76-3/4 dollars le boisseau à 0146 GMT, après avoir bondi de 3,3% mardi.

* Les négociants ont attribué la hausse de mardi à un épisode de couverture des positions à découvert, déclenché par la baisse du dollar, qui rend les produits agricoles américains plus abordables pour les importateurs, et l'anticipation que Washington pourrait imposer de nouvelles sanctions à la Russie.

* Malgré cette reprise, le blé CBOT a perdu environ 8 % depuis le début de l'année et s'est maintenu près de 5,40 $, son plus bas niveau depuis trois ans en septembre.

* Le soja CBOT a baissé de 0,3 % à 11,75-1/2 dollars le boisseau et s'est négocié près de son plus bas niveau de la semaine dernière (11,60-1/4 dollars), tandis que le maïs a baissé de 0,2 % à 4,18 dollars le boisseau, juste au-dessus de son plus bas niveau de mardi (4,14-3/4 dollars).

* L'offre abondante de blé russe, de soja brésilien et de maïs américain a fait baisser les prix, le gouvernement américain prévoyant la semaine dernière une forte augmentation des stocks de fin de campagne aux États-Unis.

* Les fonds de matières premières ont accumulé d'importantes positions courtes nettes sur le blé, le soja et le maïs, ce qui les rend vulnérables aux reprises de la couverture des positions courtes. Les fonds étaient acheteurs nets de ces trois produits mardi, selon les négociants.

* Les analystes ont déclaré que les prix à l'exportation du blé russe ont continué à chuter la semaine dernière, maintenant la pression sur le marché.

* Les exportations de blé tendre de l'Union européenne depuis le début de la saison 2023/24 en juillet ont atteint 19,90 millions de tonnes métriques au 13 février, selon les données de l'UE.

* Les exportations combinées de céréales et d'oléagineux de l'Ukraine ont augmenté à 3,1 millions de tonnes métriques entre le 1er et le 15 février, contre 2,2 millions de tonnes au cours de la même période en janvier, a déclaré le syndicat des négociants ukrainiens UGA.

* En ce qui concerne le soja, les consultants Agroconsult ont revu à la baisse leurs estimations de récolte pour la saison 2023/2024 au Brésil, à 152,2 millions de tonnes métriques contre 153,8 millions de tonnes.

* Les conditions chaudes et sèches pendant la saison de croissance ont affecté les rendements du soja, mais la récolte du Brésil sera encore importante par rapport aux normes historiques et d'autres producteurs d'Amérique du Sud tels que l'Argentine s'attendent à des récoltes exceptionnelles.

* Jeudi dernier, 32 % de la superficie brésilienne plantée en soja avait été récoltée, selon les consultants AgRural, soit une hausse de 9 % par rapport à la semaine précédente et un rythme supérieur à celui de l'année dernière.

* Le ministère américain de l'agriculture a confirmé les ventes privées de 155 000 tonnes de maïs américain de la nouvelle récolte au Japon et de 228 000 tonnes de farine de soja américain de l'ancienne récolte aux Philippines.

* Le gouvernement américain approuvera la demande d'un groupe de gouverneurs du Midwest d'autoriser la vente tout au long de l'année d'essence contenant des mélanges plus élevés d'éthanol, mais repoussera la date d'entrée en vigueur à l'année prochaine, ont indiqué des sources.

NOUVELLES SUR LES MARCHÉS

* Le dollar s'est affaibli et un indicateur des performances boursières mondiales a chuté mardi, alors que l'optimisme déclinant que les banques centrales réduiront bientôt les taux d'intérêt a atténué le sentiment, laissant les principaux indices boursiers paneuropéens et japonais juste en dessous de leurs plus hauts historiques.