Les contrats à terme sur le blé à Chicago ont chuté vers leurs plus bas niveaux en 3 ans et demi mercredi, les négociants rejetant les inquiétudes concernant l'interruption des exportations du principal fournisseur, la Russie, et se concentrant plutôt sur les perspectives d'une offre abondante.

Les contrats à terme sur le soja et le maïs ont également baissé, les marchés attendant les données sur les semis et les stocks de céréales aux États-Unis, prévues jeudi, qui pourraient faire varier les prix.

Le contrat de blé le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en baisse de 0,8 % à 5,39-1/4 $ le boisseau à 4h28 GMT, tandis que le soja CBOT a baissé de 0,6 % à 11,92 $ le boisseau et le maïs a glissé de 0,8 % à 4,29 $ le boisseau.

Les trois cultures sont bien approvisionnées et les contrats sont proches de leurs niveaux les plus bas depuis 2020, les spéculateurs pariant fortement sur de nouvelles baisses.

D'énormes quantités de blé bon marché proviennent de Russie, qui s'attend à une troisième grande récolte consécutive cette année et pourrait établir un nouveau record d'expédition de 5 millions de tonnes en mars ce mois-ci.

L'abondance de l'offre tire les prix vers le bas et certains négociants s'attendent à ce que le ministère américain de l'agriculture (USDA) révèle une augmentation des stocks dans le courant de la semaine, a déclaré Rod Baker chez Australian Crop Forecasters.

Le blé a progressé jusqu'à 5,67 dollars lundi, son plus haut niveau depuis le 4 mars, alors qu'un différend entre les autorités russes et une importante société d'exportation a retardé les expéditions.

Les attaques russes contre les infrastructures en Ukraine, un autre grand exportateur de céréales, et les accusations russes selon lesquelles Kiev aurait aidé à organiser un attentat terroriste à Moscou ont également suscité des inquiétudes au niveau de l'offre, mais celles-ci se sont estompées.

Les fonds de matières premières ont été vendeurs nets de contrats à terme sur le maïs, le soja et le blé du CBOT mardi, selon les négociants.

Par ailleurs, les exportations de blé tendre en provenance d'Europe ont légèrement diminué par rapport à l'année dernière et les importations de soja en Europe sont restées à peu près inchangées par rapport à l'année dernière, selon les données de l'UE.

À la veille de la publication du rapport sur les semis aux États-Unis, jeudi, les analystes du marché des céréales prévoient que les semis de maïs et de blé aux États-Unis diminueront au profit du soja.

Au Brésil, le cabinet de conseil hEDGEpoint a revu à la baisse ses prévisions pour la récolte de maïs de 2023-24, passant de 121,5 millions de tonnes à 119,1 millions de tonnes.

Les exportations de soja du Brésil devraient atteindre 13,49 millions de tonnes métriques ce mois-ci, selon le groupe de pression des exportateurs de céréales Anec.

Les agriculteurs sud-africains devraient récolter 13,26 millions de tonnes de maïs en 2024, contre 16,43 millions la saison précédente, a déclaré le Crop Estimates Committee (CEC) du gouvernement.