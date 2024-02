Les contrats à terme sur le maïs et le soja sont tombés à leur plus bas niveau depuis trois ans au Chicago Board of Trade lundi, sous la pression de l'abondance de l'offre mondiale, ce qui a aggravé la situation des agriculteurs américains.

Les contrats à terme sur le maïs sont restés sous la barre des 4 dollars le boisseau après avoir chuté sous ce niveau vendredi pour la première fois depuis novembre 2020. Le contrat à terme a chuté d'environ 16 % cette année et de 38 % par rapport à l'année dernière, après des récoltes record aux États-Unis et au Brésil.

Les agriculteurs américains, qui détiennent d'importants stocks de maïs provenant de la récolte de l'année dernière, regrettent de ne pas avoir vendu davantage lorsque les prix étaient plus élevés.

Ils sont confrontés à une demande intérieure limitée de maïs pour nourrir le bétail, les éleveurs ayant réduit le cheptel bovin américain à son niveau le plus bas depuis des décennies. Les États-Unis sont également confrontés à la concurrence des fournisseurs sud-américains pour les ventes à l'exportation.

"Nous n'avons pas de raison de nous redresser", a déclaré Rich Nelson, stratège en chef de la société de courtage Allendale.

Le maïs de mars était en baisse de 2-1/2 cents à 3,97-1/4 dollars le boisseau à 10:45 CST (1645 GMT) après avoir glissé plus tôt à 3,94-1/2 dollars. Le contrat de mai le plus actif était en baisse de 1 cent à 4,12-1/2 dollars.

Le soja de mars a perdu 7-1/4 cents à 11,25-3/4 dollars le boisseau, tandis que le soja de mai le plus actif a perdu 6-3/4 cents à 11,35 dollars. Le blé était également plus faible, le contrat de mai le plus actif perdant 3/4 de cent à 5,68-1/4 dollars le boisseau.

La couverture des positions à découvert par les fonds de matières premières pourrait stimuler les prix à terme du maïs et du soja, bien que les fonds aient gagné de l'argent en pariant sur une baisse des prix, selon les analystes. Au cours de la semaine qui s'est terminée le 20 février, les gestionnaires de fonds ont augmenté leur position nette à découvert dans les contrats à terme et les options sur le maïs du CBOT pour atteindre un record de 340 732 contrats, contre 314 341 une semaine plus tôt.

Des conditions météorologiques défavorables aux États-Unis et des perturbations dans les plantations de printemps pourraient déclencher une reprise potentielle, a déclaré M. Nelson.

"On peut arguer de la sécheresse dans l'Iowa et dans certaines parties du Nebraska. On peut dire que les prévisions météorologiques pour l'été dans les plaines sont peut-être un peu sèches", a-t-il déclaré. "Ce sont des questions valables. Il n'est probablement pas encore temps de les négocier.