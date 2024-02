Les cours du soja à Chicago ont chuté jeudi à leur plus bas niveau depuis décembre 2020, les spéculateurs réagissant à l'abondance de l'offre et à la vigueur du dollar américain en pariant sur une nouvelle baisse des prix.

L'abondance de l'offre a également fait baisser les cours du blé, tandis que le maïs est resté proche de son niveau le plus bas depuis trois ans, atteint lors de la séance précédente.

FONDAMENTAUX

* Le contrat de soja le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en baisse de 0,4% à 11,66-1/4 dollars le boisseau à 0104 GMT après avoir chuté jusqu'à 11,66 dollars.

* Le maïs CBOT a baissé de 0,3% à 4,23 dollars le boisseau, après avoir glissé à 4,22 dollars mercredi, son plus bas niveau depuis décembre 2020.

* Le blé a baissé de 0,2% à 5,84-1/4 le boisseau et s'est rapproché de son plus bas niveau de septembre dernier (5,40 dollars).

* Le soja et le maïs ont perdu environ 10 % depuis le début de l'année et le blé a chuté d'environ 7 %.

* Les céréales et le soja américains sont confrontés à une forte concurrence à l'exportation de la part d'autres fournisseurs disposant de stocks abondants et bon marché, et le dollar américain a atteint son plus haut niveau en trois mois cette semaine, rendant les produits agricoles américains plus coûteux pour les importateurs.

* Les pluies abondantes qui se sont abattues ces derniers jours sur les principales régions productrices d'Argentine ont renforcé les prévisions de récoltes abondantes de maïs et de soja dans ce pays.

* Les consultants Sovecon ont relevé leur estimation de la récolte de blé russe de 2024 de 1,4 million de tonnes métriques pour la porter à 93,6 millions de tonnes, ce qui constituerait une troisième récolte exceptionnelle consécutive en Russie.

* Les fonds spéculatifs détiennent d'importantes positions courtes nettes sur le soja, le maïs et le blé et ont été vendeurs nets de ces trois céréales mercredi, ont indiqué les négociants.

* Les stocks américains en fin de campagne devraient être importants lorsque le ministère américain de l'agriculture publiera ses prévisions de récolte lors d'une conférence annuelle qui débutera jeudi.

* Les analystes prévoient des stocks de soja en fin de campagne 2024-25 de 411 millions de boisseaux, contre 315 millions de boisseaux en 2023-24, des stocks de blé en fin de campagne de 717 millions de boisseaux, contre 658 millions en 2023-24, et des stocks de maïs en fin de campagne de 2,594 milliards de boisseaux, contre 2,172 milliards en 2023-24.

* Les analystes estiment également qu'en 2024, les États-Unis planteront 86,5 millions d'acres de soja et produiront 4,421 milliards de boisseaux, et qu'ils planteront 91,8 millions d'acres de maïs et produiront 15,150 milliards de boisseaux.

* L'USDA doit également publier les données hebdomadaires sur les ventes à l'exportation jeudi.

* L'office agricole FranceAgriMer a relevé ses prévisions pour les stocks de blé tendre français à la fin de cette saison à 3,50 millions de tonnes métriques, un record en 19 ans, contre 3,44 millions de tonnes métriques le mois dernier.

* Le Mexique importera entre 14 et 16 millions de tonnes de maïs jaune cette année, a déclaré son ministre de l'agriculture, après que la production locale ait été touchée par la sécheresse.

NOUVELLES DES MARCHÉS

* Les indices boursiers mondiaux ont légèrement augmenté tandis que les rendements du Trésor ont glissé mercredi, les investisseurs essayant d'évaluer le calendrier des réductions possibles des taux d'intérêt de la Réserve fédérale, tandis que le dollar s'est éloigné d'un pic de trois mois contre le yen.