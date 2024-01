Les contrats à terme sur le soja à Chicago ont légèrement augmenté vendredi, mais étaient en voie de subir une cinquième perte hebdomadaire consécutive après que le contrat ait chuté à son plus bas niveau en deux ans lors de la séance précédente en raison des attentes d'une offre abondante.

Les contrats à terme sur le maïs et le blé sont restés stables, les deux contrats étant sur le point de subir une baisse hebdomadaire, et le maïs se négociant près de ses plus bas niveaux en trois ans.

Les trois contrats ont chuté d'environ 6 % depuis le début du mois, les précipitations en Amérique du Sud et les stocks américains plus élevés que prévu ayant amélioré les perspectives d'approvisionnement.

FONDAMENTAUX

* Le contrat de soja le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en hausse de 0,1% à 12,15-1/4 dollars le boisseau à 0118 GMT après avoir chuté à 12,01 dollars jeudi, son plus bas niveau depuis novembre 2021. Le contrat a perdu 0,7% sur la semaine.

* Le maïs CBOT était inchangé à 4,44 dollars le boisseau après avoir atteint 4,37 dollars jeudi, son plus bas niveau depuis décembre 2020. Le contrat a perdu 0,7 % par rapport à la clôture de vendredi dernier et s'apprête à connaître sa sixième baisse hebdomadaire consécutive.

Le blé * est resté stable à 5,85-1/2 dollars le boisseau, après avoir atteint jeudi son plus bas niveau en sept semaines, à 5,73-1/4 dollars. Il a baissé de 1,8 % cette semaine.

* Les exportations et les prix américains sont sous la pression d'une offre abondante et bon marché de soja brésilien, de blé russe et d'un renforcement du dollar, qui rend les produits américains moins attrayants pour les importateurs.

* Certains analystes ont revu à la baisse leurs estimations pour la récolte de soja du Brésil, Agroconsult prévoyant 153,8 millions de tonnes métriques jeudi, mais les craintes de sécheresse se sont néanmoins atténuées et des récoltes exceptionnelles sont attendues ailleurs en Amérique du Sud, notamment en Argentine.

* Les plantations de soja en Argentine sont presque terminées pour la saison en cours, a déclaré la bourse des céréales de Buenos Aires, notant des niveaux d'humidité significatifs.

* Les fonds de matières premières ont été des acheteurs nets de maïs, de blé et de soja à Chicago jeudi, selon les négociants. Toutefois, les spéculateurs détiennent toujours des positions nettes à découvert sur ces trois produits.

* Les exportations de maïs de l'Inde ont presque cessé depuis décembre en raison d'une hausse des prix locaux due à une forte demande de l'industrie de la volaille et de l'éthanol, ont déclaré les négociants.

* Le cabinet de conseil Strategie Grains a revu à la baisse son estimation de la production de blé tendre dans l'Union européenne cette année de plus de 2 millions de tonnes métriques à 122,7 millions de tonnes, principalement en raison d'une réduction en Allemagne, où la superficie ensemencée a été moins importante.

* Les expéditions de blé via le canal de Suez ont chuté de près de 40 % au cours de la première quinzaine de janvier, à 0,5 million de tonnes métriques, en raison d'attaques en mer Rouge et dans le golfe d'Aden, a déclaré l'Organisation mondiale du commerce.

* Les exportations maritimes ukrainiennes de céréales devraient chuter d'environ 20 % en janvier par rapport au mois précédent en raison de la crise en mer Rouge et des vacances du Nouvel An, a déclaré un fonctionnaire du gouvernement.

* La Chine a approuvé de nouvelles variétés de soja et de maïs génétiquement modifiés tout en étendant leurs zones de plantation à l'échelle nationale afin d'améliorer la sécurité alimentaire et de réduire les importations.

NOUVELLES SUR LES MARCHÉS

Les actions américaines se sont redressées jeudi, les données du marché de l'emploi ayant apporté la dernière preuve de la vigueur de l'économie américaine, même si elles pourraient inciter la Réserve fédérale à ne pas abaisser son principal taux d'intérêt.