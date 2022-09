L'abondance des stocks mondiaux de riz atténuera l'impact des pertes de récolte au Pakistan et en Chine

Le Pakistan, quatrième exportateur mondial de riz, a subi des dommages considérables à l'agriculture, notamment au riz, suite aux inondations qui ont ravagé de vastes étendues de ses terres agricoles, tandis que des températures extrêmement élevées dans certaines parties de la Chine à la fin du mois d'août ont eu un impact sur la production de riz dans le plus grand importateur mondial de cette denrée de base.

Toutefois, les stocks mondiaux de riz sont plutôt confortables et l'amélioration des perspectives de récolte en Inde devrait apaiser toute inquiétude quant à l'offre et limiter toute hausse des prix due à la forte demande récente du Bangladesh, a déclaré un négociant basé à Singapour dans l'une des principales sociétés de négoce de riz au monde.

Selon les prévisions, le Pakistan aurait perdu environ 10 % de sa production de riz estimée à environ 8,7 millions de tonnes pour 2022, tandis que la Chine a subi quelques dommages, bien que l'étendue des pertes de récolte ne soit pas claire, selon les négociants.

Les prix des denrées alimentaires ont grimpé en flèche sur les marchés à travers le Pakistan alors que des pluies dévastatrices ruinent les récoltes et perturbent les approvisionnements, un signe précoce de la façon dont les pires inondations depuis des décennies créent des pénuries alimentaires à un moment de crise financière.

"La production de riz du Pakistan a été vraiment bonne au cours des dernières saisons", a déclaré Peter Clubb, analyste de marché au Conseil international des céréales. "Si toute perte de production importante est évidemment mauvaise, cette amélioration de la production au cours des dernières saisons donne un peu de marge de manœuvre."

Le ministre chinois de l'Agriculture, Tang Renjian, a exprimé son inquiétude quant aux températures élevées et à la sécheresse qui ont frappé la production de riz dans les provinces orientales de Jiangsu et d'Anhui.

"Il est trop tôt pour dire exactement à quel point les rendements (en Chine) pourraient être faibles", a déclaré M. Clubb. "D'un point de vue général, les stocks en Chine sont encore très abondants."

LA MOUSSON AMÉLIORE LES PERSPECTIVES DE RÉCOLTE EN INDE

Les pluies de mousson, qui ont été retardées dans certaines parties des régions productrices de riz du nord et de l'est de l'Inde, se sont améliorées au cours des deux dernières semaines, ce qui a amélioré les perspectives de récolte dans le plus grand fournisseur de riz du monde, selon les négociants.

L'Inde avait auparavant examiné la nécessité de restreindre les exportations de riz brisé à 100 %, principalement utilisé pour l'alimentation animale.

Mais une amélioration des précipitations dans les zones de culture du riz indien a mis fin à toute discussion sur les restrictions gouvernementales en matière d'exportations, a déclaré un second négociant à Singapour qui vend du riz indien à des acheteurs en Asie et en Afrique.

L'indice des prix mondiaux de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture a baissé pour un cinquième mois en août, après avoir atteint un record en mars après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, car la reprise des exportations de céréales à partir des ports ukrainiens a contribué à améliorer les perspectives d'approvisionnement.

Toutefois, la forte demande du Bangladesh a soutenu les prix du riz au cours des dernières semaines.

Le Bangladesh prévoit d'importer environ 1,2 million de tonnes de riz au cours des prochains mois afin de consolider ses réserves et de refroidir les prix intérieurs élevés.

Un haut fonctionnaire du ministère bangladais de l'alimentation a déclaré que le pays achète 530 000 tonnes de riz à l'Inde, au Vietnam et au Myanmar dans le cadre d'accords de gouvernement à gouvernement et qu'il est en pourparlers avec les principaux producteurs que sont l'Inde, le Vietnam et la Thaïlande.

La semaine dernière, les prix du riz indien ont grimpé à leur plus haut niveau depuis plus d'un an, à environ 383 dollars la tonne, bien que le marché soit bien en dessous du sommet de 405 dollars de 2021 et du pic de 427,50 dollars de 2020. [RIC/AS]

La Thaïlande et le Vietnam, respectivement deuxième et troisième exportateurs de riz au monde, ont convenu de coopérer pour augmenter les prix, une mesure visant à accroître l'influence sur le marché mondial et à augmenter les revenus des agriculteurs.