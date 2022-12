L'absence d'inflation met les banquiers centraux sur la sellette.

Barkin a déclaré que les données, qui ont déclenché une liquidation du marché obligataire américain, l'ont incité, lors d'un appel avec le président de la Réserve fédérale Jerome Powell, à donner son soutien à une augmentation des taux d'intérêt plus importante que celle que la Fed avait pratiquement promis d'annoncer quelques jours plus tard. "Bougez aussi vite que possible sans casser les choses", a déclaré Barkin dans une interview le mois dernier à propos de son message à Powell.

Il s'agissait de l'une des nombreuses conversations que Powell a eues avec les responsables de la fixation des taux de la Fed à la suite des données, selon son calendrier public pour ce vendredi et ce lundi, alors que le banquier central le plus puissant du monde cherchait à mettre fin à des mois de discussions sur l'opportunité de prendre des mesures plus strictes pour maîtriser l'inflation.

En quelques jours, la Fed a annoncé une hausse plus importante que prévu de 75 points de base, sa plus grande mesure en près de 30 ans et ce qui devait faire partie de sa plus forte hausse des taux d'intérêt depuis les années 1980. C'était le signal pour les banques centrales du monde entier de se joindre à un renversement de décennies de politiques d'argent bon marché qui aura un impact sur les fortunes économiques des populations du monde entier.

Les banquiers centraux, qui, il y a seulement dix ans, étaient fêtés pour leur rôle dans le sauvetage de l'économie de la crise financière mondiale, ont maintenant leur crédibilité en jeu alors qu'ils luttent pour faire face à une inflation jamais vue depuis des décennies.

De Washington à Francfort en passant par Wellington, leur mantra est que de nouvelles hausses de taux sont nécessaires même si - comme Powell l'a déclaré publiquement - cela signifiera "une certaine douleur". L'augmentation du coût des emprunts pèse sur les propriétaires de maisons et comprime les marges des entreprises.

Et leur tâche devrait se compliquer l'année prochaine. Le défi : se mettre d'accord sur la vitesse et le degré d'augmentation des taux d'intérêt à mesure que la douleur économique s'aggrave. M. Powell a déjà fait face à des critiques des deux côtés du Congrès américain ; la politique monétaire en Europe a été remise en question par des politiciens, dont le président français Emmanuel Macron, qui a dit aux banquiers centraux d'être "très prudents".

M. Powell, qui a refusé d'être interviewé pour cette histoire, a déclaré à plusieurs reprises en public qu'il était soucieux d'éviter l'erreur des banquiers centraux dans les années 1970 en agissant trop lentement, mais qu'il connaissait aussi le risque de crédibilité de surprendre les marchés financiers.

Avant la publication des données sur les prix en juin, les responsables de la Fed avaient exprimé des opinions différentes sur le caractère temporaire du pic d'inflation et sur les mesures à prendre. Les nouveaux chiffres ont montré à quel point elle était profondément enracinée et que les petites hausses effectuées jusque-là ne fonctionnaient pas.

Expliquant la hausse de juin, M. Powell a déclaré aux journalistes après coup que ce n'est qu'une ou deux fois au cours de sa carrière de dix ans à la Fed que des données changeant la donne sont tombées si près d'une décision sur les taux. À ceux qui disent qu'il a été trop lent à agir, il a reconnu à plusieurs reprises qu'avec le "recul", il aurait agi plus tôt.

SIGNES AVANT-COUREURS

Après des années d'inflation maîtrisée, les responsables de la Fed et d'autres banquiers centraux disent avoir été confrontés à une chaîne d'événements disruptifs échappant à leur contrôle, allant de la pandémie de COVID-19 à la guerre en Ukraine.

Il n'y avait guère de précédent de la rapidité avec laquelle les choses sont passées d'une ère de faible croissance des prix à un point "où les responsables politiques ont vraiment dû s'appliquer à faire baisser l'inflation", a déclaré Agustin Carstens, directeur de la Banque des règlements internationaux basée en Suisse, connue comme la banque centrale des banques centrales.

Aux États-Unis, des signes indiquant que l'inflation prenait de nouvelles proportions ont commencé à apparaître l'année dernière, qu'il s'agisse de pénuries de main-d'œuvre ou de déficits d'approvisionnement dans un éventail croissant de biens et de services.

M. Barkin, de la Fed de Richmond, a déclaré à Reuters qu'il était revenu d'une visite effectuée en juin 2021 à Charleston, en Caroline du Sud, perplexe face aux données anecdotiques indiquant que de nombreuses personnes ne retournaient pas au travail. Les parents, a-t-il dit, ont remarqué, se battaient pour trouver des garderies.

David Altig, directeur de recherche à la Réserve fédérale d'Atlanta, a déclaré que l'opinion consensuelle pendant cette période, selon laquelle les déficits de l'offre de biens et de services s'atténueraient progressivement, ne se reflétait pas dans les données et les preuves anecdotiques.

"Cela ne se produisait tout simplement pas", a déclaré M. Altig.

La Réserve fédérale s'en est tenue à l'opinion selon laquelle la poussée de l'inflation s'atténuerait à mesure que l'économie frappée par la pandémie reviendrait à la normale. "Nous continuons de nous attendre à ce que l'inflation diminue au cours de l'année", a déclaré M. Powell en janvier, alors que la banque centrale américaine continuait de maintenir les taux proches de zéro.

La banque centrale a commencé à augmenter les taux en mars, mais ses responsables sont restés divisés sur l'ampleur de la hausse nécessaire, jusqu'à ce que les données sur les prix à la consommation publiées en juin mettent fin au débat.

LES FAUCONS S'ORGANISENT

Le passage de la Fed à une position plus agressive sans effrayer les marchés a contribué à forger une majorité pour une action plus dure à la Banque centrale européenne (BCE) basée à Francfort.

Au début de l'été, un groupe de "faucons" a poussé la BCE à s'engager à aller au-delà d'une simple hausse de 25 points de base des taux et à s'inspirer de la Fed, selon plus d'une douzaine de responsables ayant une connaissance directe des discussions.

La crainte que les hausses de taux n'entraînent une explosion des coûts d'emprunt des pays endettés de la zone euro - en particulier l'Italie - a conduit en juin à un accord visant à aider ces pays au moyen d'un "instrument de protection de la transmission" (IPT) qui serait activé si nécessaire pour soutenir leur dette.

"Il y avait un consensus partagé sur le fait qu'en s'attaquant aux risques résiduels, l'IPT faciliterait également le lancement d'un cycle de hausse ", a déclaré à Reuters l'économiste en chef de la BCE, Philip Lane, qui fait partie des " colombes " qui ont résisté à un resserrement rapide.

Lors d'une réunion de la BCE en juillet, les faucons - menés par l'Allemande Isabel Schnabel, membre du conseil d'administration de la BCE, le chef de la banque centrale néerlandaise Klaas Knot et le chef de la Bundesbank allemande Joachim Nagel - ont fait pression pour un mouvement plus important que le point de 0,25 % signalé aux marchés, selon des conversations avec la même douzaine de fonctionnaires.

Ces responsables ont déclaré que le groupe, qui se coordonnait par téléphone et lors de réunions en personne, cherchait à convaincre Lane qu'il disposait désormais d'une majorité au sein du conseil des gouverneurs chargé de fixer les taux pour une telle décision. La BCE a annoncé une hausse des taux de 0,5 % en juillet, suivie d'une hausse de 0,75 % en septembre - son plus grand mouvement depuis 1999. En phase avec la Fed, une nouvelle hausse de 75 points de base a suivi le 2 novembre.

En réponse à une demande de commentaire adressée à M. Schnabel, un porte-parole de la BCE a déclaré que les décisions politiques sont prises lors des réunions du Conseil des gouverneurs après évaluation de toutes les informations entrantes et un échange de vues approfondi.

Knot et Nagel ont refusé de commenter.

UNE ÉPREUVE DE FORCE IMMINENTE ?

Même si certains économistes affirment qu'un pic d'inflation pourrait maintenant être en vue, les banquiers centraux sont encore loin de dompter l'inflation. Aux États-Unis, elle atteint plus de trois fois l'objectif de la Fed, à savoir 2 %, selon la mesure préférée de la banque centrale.

La semaine dernière, M. Powell a déclaré que la Fed "ralentissait" le rythme de ses hausses de taux d'intérêt. Les marchés financiers s'attendent désormais à une hausse de 0,50 % lors de la prochaine réunion de la Fed à la mi-décembre - la même augmentation que celle que la BCE devrait annoncer un jour plus tard.

Pourtant, tant M. Powell que sa collègue de la BCE, Christine Lagarde, ont insisté sur le fait que les hausses de taux se poursuivront. Certains banquiers centraux craignent que les politiciens réagissent en augmentant les dépenses publiques et aggravent ainsi la pression inflationniste que leur cure de hausse des taux est censée guérir.

La semaine dernière, Mme Lagarde a prévenu que de telles dépenses pourraient faire augmenter la demande et la rendre encore plus déphasée par rapport à l'offre, ce qui "pourrait obliger la politique monétaire à se resserrer plus que nécessaire", notant que cela se produit déjà dans la zone euro.

L'ancien fonctionnaire de la Banque d'Angleterre, Charles Goodhart, estime que les niveaux records de la dette publique pourraient à un moment donné poser un tel risque pour la stabilité financière que les banques centrales pourraient devoir abandonner les efforts de resserrement de la politique monétaire à mi-chemin.

Si cela devait se produire, les banquiers centraux "devraient faire marche arrière pour empêcher le marché de la dette de devenir plus désordonné", a déclaré Goodhart à Reuters.

M. Carstens de la BRI a déclaré qu'il était certain que les banques centrales resteraient fermes dans leur lutte contre l'inflation. Mais, a-t-il dit, les deux dernières années ont montré à quel point il était vital que la politique économique soit coordonnée à tous les niveaux et que l'ancienne idée des banquiers centraux comme "intervenants de premier recours" était dépassée.

"À mesure que nous avançons, cela ne sera probablement pas nécessairement le cas - du moins pas dans la mesure où nous l'avons vu au cours des dernières décennies."