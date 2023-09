L'absence du président chinois Xi Jinping et du président russe Vladimir Poutine au sommet du G20 qui se tiendra cette semaine à New Delhi n'est pas inhabituelle et n'a rien à voir avec l'Inde, a déclaré le ministre indien des affaires étrangères Subrahmanyam Jaishankar à l'agence de presse ANI.

Les sherpas des pays du G20 négocient pour parvenir à un consensus et à une déclaration lors du sommet des 9 et 10 septembre à New Delhi, a déclaré M. Jaishankar dans l'interview diffusée mercredi.

"Non, non. Je ne pense pas que cela ait quoi que ce soit à voir avec l'Inde", a-t-il déclaré à ANI, dans laquelle Reuters détient une participation minoritaire, lorsqu'on lui a demandé si Poutine et Xi ne manqueraient pas le sommet parce qu'ils sont fâchés avec l'Inde.

"Je pense que quelle que soit la décision qu'ils prennent, ils sont les mieux placés pour le savoir. Mais je ne vois pas du tout les choses de la manière dont vous le suggérez", a-t-il déclaré.

Interrogé sur le fait de savoir si leur absence affecterait la recherche d'un consensus et l'élaboration d'une déclaration à l'issue du sommet, M. Jaishankar a déclaré : "Nous sommes en train de négocier en ce moment même : "Nous sommes en train de négocier... l'horloge n'a pas commencé à tourner hier.

Mais les attentes à l'égard du G20 sont "très élevées" et New Delhi doit relever le défi d'un "monde très difficile" sous l'effet de la pandémie, des conflits, du changement climatique, de la dette et de la politique, a-t-il ajouté.

Le G20 regroupe les 20 principales économies du monde et ses dirigeants ont pour objectif d'essayer de trouver des solutions à certains des problèmes urgents de la planète, bien qu'une profonde division géopolitique concernant la guerre en Ukraine menace tout progrès.

Mais l'absence de Poutine et de Xi ainsi que les divisions sur la guerre signifient qu'il sera difficile de parvenir à une déclaration consensuelle des dirigeants lors du sommet, ont déclaré des analystes et des fonctionnaires. Le président américain Joe Biden se concentrera sur la réforme de la Banque mondiale et encouragera les autres banques multilatérales de développement à augmenter leurs prêts en faveur du changement climatique et des projets d'infrastructure lors du sommet, a déclaré la Maison Blanche mardi.

Le Premier ministre japonais, Fumio Kishida, a déclaré qu'il espérait discuter des questions numériques et de la sécurité alimentaire. L'Inde a déclaré que des discussions étaient en cours sur un cadre mondial pour réglementer les crypto-actifs.