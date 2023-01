L'absence de dragage au Venezuela pose des problèmes aux exportations de pétrole lourd de Chevron

En novembre, Washington a autorisé la dernière grande entreprise américaine encore en activité au Venezuela à rétablir la production perdue et à commencer à exporter du pétrole, afin d'encourager les pourparlers entre le gouvernement de Nicolas Maduro et l'opposition politique du pays.

Mais un plan visant à déplacer rapidement le pétrole lourd des stocks de la coentreprise Petroboscan avec la société d'État PDVSA est confronté à des retards en raison du manque de dragage du canal de navigation du lac Maracaibo, ont déclaré les personnes.

Une drague est souvent nécessaire pour nettoyer le lit des zones d'eau en écopant la boue, les mauvaises herbes et les déchets afin que les navires puissent transiter.

Les eaux peu profondes du canal ont provoqué l'échouement d'un navire non lié à Chevron transportant de la ferraille en décembre. Depuis, Petroboscan a demandé aux navires de limiter leur tirant d'eau après le chargement au terminal pétrolier de Bajo Grande.

Le canal du lac Maracaibo, dans le nord-ouest du pays, est adapté au chargement de pétroliers dont le tirant d'eau ne dépasse pas 9,8 mètres, a déclaré l'une des personnes. Cela signifie qu'environ 250 000 barils de brut lourd de Boscan peuvent circuler à la fois dans le canal reliant Bajo Grande à la mer des Caraïbes.

Signe que Chevron prévoit d'étendre rapidement ses opérations, le producteur de pétrole a commencé à publier des annonces pour des administrateurs de contrats et des planificateurs de cargaisons vénézuéliens. Il recrute pour réorganiser des opérations longtemps mises en veilleuse, en particulier pour ses divisions de marketing et de commerce, qui s'occuperont des exportations de pétrole pour ses propres raffineries américaines et d'autres.

Chevron a commencé à préparer la réanimation des opérations dans ses coentreprises au Venezuela l'année dernière en soumettant une demande de licence au département du Trésor américain, suite à un accord avec PDVSA. La société veut réunir une équipe commerciale pour commercialiser le pétrole du Venezuela et étendre son rôle dans les quatre projets.

PDVSA et Chevron n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

PETIT À PETIT

De petits pétroliers venant de Bajo Grande acheminent les bruts de l'ouest du Venezuela vers une zone de transfert de navire à navire le long de la côte du pays, où ils remplissent des navires plus grands. La première cargaison affrétée par Chevron et chargée de cette manière n'est pas encore partie pour les États-Unis, selon les personnes et les données de suivi Refinitiv Eikon.

Chevron a affrété trois navires pour le Venezuela : l'UACC Eagle, qui déchargera une cargaison américaine de naphta lourd dans le port de Jose de PDVSA plus tard cette semaine ; le Caribbean Voyager, qui charge 500 000 barils de brut Hamaca pour la raffinerie de Chevron à Pasacagoula, Mississippi ; et le Kerala, qui est arrivé mardi dans le canal du lac Maracaibo pour charger du brut Boscan, selon les documents d'expédition et les données Eikon.

La société pétrolière italienne Eni prévoit également d'obtenir une cargaison de brut vénézuélien ce mois-ci dans le cadre d'un arrangement qui a débuté l'année dernière pour recevoir du pétrole vénézuélien en échange du remboursement d'une dette en cours, selon une autre personne familière avec la question.