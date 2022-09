L'absence de nouvelles peut être une bonne nouvelle pour les investisseurs qui surveillent la Chine.

L'ETF ChinaAMC China 50, le plus grand fonds négocié en bourse du pays, a connu un bond de près de 30 % de ses actifs ce mois-ci, canalisant plus de 10 milliards de yuans (1,40 milliard de dollars) vers les 50 plus grandes actions de Shanghai.

Cela est dû à ce que certains analystes appellent le "Beijing put", la conviction que les autorités maintiendront la stabilité des marchés avant le 20e Congrès du Parti communiste, qui se tiendra à partir du 16 octobre.

Mais les investisseurs ont peu d'appétit pour faire des paris sur ce qui se passera après cet événement, qui verra Xi Jinping désigné pour un troisième mandat de cinq ans en tant que leader suprême et un remaniement du personnel au sein du Politburo.

C'est une période difficile pour l'économie, car les autorités privilégient la stabilité politique à la croissance, le yuan glisse et les marchés boursiers mondiaux sont en baisse.

Le positionnement des investisseurs est nettement conservateur, la plupart misant sur les actions A, considérées comme plus résistantes et présentant la plus faible corrélation avec les marchés américains et européens.

Ils espèrent également que les problèmes qui assombrissent actuellement la confiance des investisseurs, tels que les politiques de zéro COVID et le stress du secteur immobilier, s'atténueront après la reconduction de Xi.

"Nous sommes assez défensifs et prudents en ce qui concerne la Chine cette année, toujours sous-pondérés, mais nous surveillons davantage les signes positifs qui se manifestent", a déclaré Robert St Clair, stratégiste chez Fullerton Fund Management à Singapour.

St Clair dit que Fullerton aime les actions A car les entreprises cotées en bourse dans les nouvelles technologies et industries pourraient bénéficier de l'initiative de prospérité commune du pays.

Francois Savary, directeur des investissements chez Prime Partners SA, un gestionnaire de patrimoine suisse avec environ 4,1 milliards de dollars d'actifs, dit qu'il est difficile pour les investisseurs d'éviter l'exposition à la Chine.

Les principales questions portent sur ce qui se passera après le Congrès et sur la question de savoir si Xi adoptera une approche réformiste ou conservatrice de la gestion économique.

"Le Congrès peut-il tout changer, et peut-il stabiliser la situation en Chine ?" dit Savary. "Je ne le pense pas."

Rester neutre est une option sûre tant qu'il y a une incertitude sur ce que ferait un Xi plus puissant, a-t-il dit, étant donné la récente poussée de Pékin pour assainir les secteurs de l'immobilier et de la technologie et son désir à long terme d'une Chine plus autosuffisante et équitable.

LE "BEIJING PUT

Le "Beijing put" est déjà en jeu.

Les régulateurs ont récemment demandé à certains gestionnaires de fonds et courtiers d'éviter les ventes massives d'actions avant le Congrès, ont déclaré des sources à Reuters.

Indus Capital Partners, un gestionnaire de fonds basé à New York, a commencé à réduire l'exposition à la Chine dans les fonds panasiatiques en 2021, mais est revenu depuis. L'exposition à la Grande Chine dans son fonds long-only de 1,37 milliard de dollars, Indus Select, a augmenté modestement.

"Je ne serais pas trop sous-pondéré en entrant dans ce Congrès. Je ne pense pas que les défis de la Chine soient sans précédent dans le monde", a déclaré Byron Gill, associé directeur chez Indus Capital Partners.

La banque privée suisse UBP s'est également réintroduite en Chine en août, en accumulant des actions A.

"Il y a un certain optimisme quant au fait que l'on va assister à un assouplissement progressif de certaines des restrictions zéro-COVID qui apportera au moins un certain soutien cyclique à l'économie", a déclaré Norman Villamin, directeur de la gestion de patrimoine de l'UBP.

Une enquête de Morgan Stanley montre que 42 % des investisseurs interrogés en septembre avaient augmenté leurs allocations à la Chine au cours des trois derniers mois, contre 21 % en mai.

Certains gestionnaires de fonds pensent que Xi veut revenir rapidement à l'activité de soutien de l'économie.

Derek Lin, un gestionnaire de portefeuille chez Columbia Threadneedle Investment, basé à Boston, qui gère 598 milliards de dollars, s'attend à ce que l'économie chinoise revienne progressivement à la normale lorsque Xi commencera son troisième mandat.

Pourtant, les flux étrangers ont été inconstants, allant principalement vers les ETF.

"Les investisseurs sont juste dans ce mode 'wait and see' pour obtenir plus de clarté sur le fait qu'une croissance plus forte peut être atteinte", a déclaré St Clair. "C'est là que les résultats du (Congrès) pourraient être utiles".

(1 $ = 7,1640 yuans chinois)