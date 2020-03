L'absence de réponse sous 48h vaudra acceptation du chômage partiel

La réponse "est dans les 48 heures, si dans les 48 heures vous n'avez pas de réponse, c'est accepté", a-t-elle déclaré sur Europe 1.

Depuis le début de l'épidémie de coronavirus, qui a entraîné le confinement de la population en France et bouleversé le fonctionnement des services publics et l'économie, 730.000 salariés ont été mis en chômage partiel pour un coût total de 2,2 milliards d'euros, selon le ministère de l'Economie et des Finances.

Le dispositif de "chômage partiel" prévoit une indemnisation des salariés correspondant à 70% de leur rémunération brute horaire et une allocation pour les entreprises - 7,74 euros par heure chômée pour celles employant jusqu?à 250 salariés et de 7,23 euros pour celles comptant 251 salariés et plus.

