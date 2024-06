Paris (awp/afp) - Le nombre de personnes sans accès à l'électricité dans le monde a augmenté en 2022 pour la première fois en dix ans, selon l'Agence Internationale de l'Energie (AIE) et l'ONU, qui prévoient une amélioration modérée de la situation, avec toujours 660 millions de personnes privées d'électricité en 2030.

Quelque 685 millions de personnes n'avaient pas accès à l'électricité en 2022, soit 10 millions de plus qu'en 2021, la croissance démographique ayant dépassé celle des connexions électriques, sur fond de crise de l'énergie, d'inflation et de tensions géopolitiques, selon un rapport annuel publié mercredi, produit également avec la Banque Mondiale (BM), l'Agence internationale pour les énergies renouvelables (Irena) et l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

La crise du Covid-19, la flambée des prix de l'énergie alimentée par la guerre en Ukraine, mais aussi l'instabilité au Moyen-Orient et la multiplication des sécheresses et des inondations en Afrique subsaharienne ont contribué à cette "inversion des progrès", expliquent ces experts.

En outre, 2,1 milliards de personnes dépendaient toujours en 2022 de systèmes de cuisson nocifs pour la santé à base de charbon, de fumier, de bois ou de déchets agricoles, soit presque autant que l'année précédente.

Les émanations de ces équipements sont à l'origine de 3,2 millions de décès prématurés chaque année.

A l'inverse, le rapport souligne la solide croissance des énergies renouvelables, éolien et solaire surtout. En 2022, leur capacité de production a atteint un nouveau record, avec 424 watts par habitant en moyenne, et la consommation mondiale d'électricité renouvelable a augmenté de plus de 6% par rapport à 2021, atteignant 28,2% de la consommation électrique.

Les aides financières en faveur des énergies décarbonées dans les pays en voie de développement ont par ailleurs rebondi en 2022, à 15,4 milliards de dollars, en augmentation de 25% par rapport à 2021. Une somme qui reste toutefois bien en-deçà du pic de 2016 et ses 28,5 milliards.

Malgré ces efforts, le monde n'est toujours pas en mesure d'atteindre les Objectifs de développement durable de l'ONU en matière d'énergie d'ici à 2030, qui prévoient de tripler la capacité de production d'énergie renouvelable, estiment les auteurs du rapport.

Au vu des politiques actuelles, 660 millions de personnes n'auront toujours pas accès à l'électricité en 2030, dont 85% en Afrique subsaharienne, et à cette échéance environ 1,8 milliard de personnes seront toujours dépendantes de systèmes de cuisson nocifs, prédisent-ils.

"Il existe des solutions pour inverser cette tendance négative", assure dans un communiqué, Guangzhe Chen, responsable au sein de la Banque mondiale, plaidant notamment pour "l'accélération du déploiement des mini-réseaux solaires et des systèmes solaires domestiques."

