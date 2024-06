Les agences fédérales ont déclaré lundi qu'elles avaient rétabli l'accès complet au transit maritime commercial par le port de Baltimore après l'enlèvement de 50 000 tonnes de débris provenant de l'effondrement du pont Key le 26 mars.

Le cargo Dali s'est écrasé sur le pont Francis Scott Key en mars à Baltimore, tuant six personnes et paralysant une artère de transport majeure pour le nord-est des États-Unis. Le corps des ingénieurs de l'armée américaine a déclaré qu'une étude réalisée lundi avait certifié que le lit de la rivière était sûr pour le transit et que le canal fédéral de Fort McHenry avait été restauré à ses dimensions opérationnelles d'origine, à savoir 700 pieds de large et 50 pieds de profondeur.