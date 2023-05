Certains utilisateurs étrangers d'un site web officiel chinois fournissant des données économiques et démographiques sur la province de Fujian, dans le sud-est du pays, qui fait face à Taïwan, affirment que leur accès a été restreint, alors que Pékin met davantage l'accent sur la sécurité de l'information.

La raison de cette mesure n'a pas été immédiatement décrochée, mais elle intervient après le blocage similaire de l'accès des utilisateurs étrangers à certaines bases de données financières et universitaires chinoises et après que Pékin a ciblé des sociétés de conseil en raison de préoccupations liées à la sécurité nationale.

Plus d'une demi-douzaine d'utilisateurs au courant de l'affaire ont déclaré que certains utilisateurs en dehors du continent se sont trouvés dans l'impossibilité d'accéder au site web relevant du bureau des statistiques de Fujian.

Un chercheur basé à Singapour a déclaré qu'il avait commencé à être confronté à ces restrictions en mars, tandis que d'autres ont dit qu'ils en avaient pris connaissance plus récemment.

Le site officiel du Fujian, dont l'économie de 790 milliards de dollars est comparable à celle de la Suisse, avait régulièrement publié des données sur des sujets tels que la croissance économique, la consommation d'énergie et les ventes immobilières, d'après les utilisateurs et un examen du site.

Ces données constituaient une source essentielle d'informations détaillées pour certains cabinets de recherche, économistes et institutions financières étrangers qui suivent l'évolution de la deuxième économie mondiale, ont ajouté les utilisateurs, qui ont requis l'anonymat en raison du caractère sensible de l'affaire.

Ces restrictions, à un temps utile où la Chine cherche à soutenir une économie qui ne se remet que lentement des mesures rigoureuses prises à la suite d'une pandémie, semblent devoir peser sur les investisseurs étrangers déjà confrontés à des contrôles réglementaires plus stricts et à des tensions géopolitiques.

"Si l'affaire Fujian est une décision délibérée, elle créera un précédent qui sera probablement suivi par d'autres agences gouvernementales locales ou centrales", a déclaré Xin Sun, qui enseigne le commerce en Chine et en Asie de l'Est au King's College de Londres.

Alors que la Chine a réduit le nombre de sites web gouvernementaux accessibles aux utilisateurs étrangers ces dernières années, dans un contexte de tensions accrues avec les États-Unis, l'accès restreint au site web du gouvernement de Fujian est une mesure rare, selon les utilisateurs.

Le bureau des statistiques de la province de Fujian "étudie la situation", a déclaré l'un de ses responsables, interrogé à ce sujet, sans donner plus de détails.

Le bureau d'information du Conseil d'État, qui traite les questions des médias au nom du gouvernement chinois, le ministère des affaires étrangères et le bureau national des statistiques n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires envoyées par télécopie.

RÉDUIRE LE RISQUE

Certaines entreprises s'efforcent de réduire les risques à la suite de la répression de Pékin, qui a piégé la société de conseil Capvision, basée à Shanghai, ce mois-ci, d'autant plus qu'une mise à jour radicale des lois anti-espionnage entrera en vigueur à partir du 1er juillet.

Mais l'attention accrue portée à la sécurité de l'information intervient également alors que les dernières données indiquent un ralentissement de la croissance économique et que le taux de chômage des jeunes a atteint un niveau record.

L'un des principaux fournisseurs de données financières en Chine, Wind Information Co, a bloqué l'accès de certains utilisateurs étrangers à certaines données commerciales et économiques depuis la fin de l'année dernière, a rapporté Reuters ce mois-ci.

Une base de données universitaire essentielle, China National Knowledge Infrastructure (CNKI), a également limité l'accès aux abonnés étrangers à partir du 1er avril, ont déclaré les personnes informées de la suspension.

Toutefois, d'autres sites web officiels des bureaux provinciaux de statistiques peuvent être consultés normalement par les utilisateurs étrangers pour l'instant, ont déclaré les utilisateurs. Le site web de Fujian est accessible sur le continent, selon une enquête de Reuters.

Les données des provinces chinoises peuvent aider les analystes et les économistes à suivre les tendances régionales, telles que les schémas de migration de la main-d'œuvre, les ventes de terrains et de biens immobiliers et le développement industriel.

Le site web de Fujian, par exemple, détaille également la répartition des industries manufacturières de pointe et de base dans la province, ainsi que les résultats du recensement de la population, qui contiennent les données démographiques de chacune des villes de la province.

Mais son importance dépasse celle des autres provinces, car certains investisseurs étrangers la suivent de près pour détecter tout signe de mouvement militaire dans le contexte des tensions entre les deux rives du détroit de Taïwan, ont déclaré deux investisseurs de fonds spéculatifs basés à Hong Kong.

Le Conseil des affaires continentales de Taiwan, chargé de la politique chinoise, s'est abstenu de tout commentaire.

Le parti communiste chinois au pouvoir a clairement tendance à limiter l'accès des étrangers aux données nationales pour des raisons de sécurité nationale, a ajouté M. Sun.

"Dans le contexte des tensions géopolitiques avec l'Occident et de la préoccupation croissante du parti pour la sécurité nationale, tout engagement avec l'Occident peut devenir une question politisée", a-t-il déclaré. (Reportage de Hong Kong Newsroom et de Joe Cash à Pékin ; rédaction de Sumeet Chatterjee et Clarence Fernandez)