L'accès de pessimisme se propage parmi les analystes (indice CS CFA)

Zurich (awp) - Guerre en Ukraine, confinements en Chine et resserrement de politiques monétaires ont péjoré encore le moral des analystes financiers sondés par Credit Suisse et la société CFA en avril. L'indice CS CFA s'est encore enfoncé de près de 24 points sur un mois pour s'établir à 53,6 points, témoignant d'une dissémination des expectatives de ralentissement économique au cours des six prochains mois.

Les auteurs de l'étude publiée mardi tiennent à souligner que ralentissement n'équivaut pas forcément à récession, au vu de la robuste situation économique actuelle.

Les reconfinements dans l'Empire du Milieu amènent un tiers des analystes à dépeindre la situation comme morose, sans incidence sur des anticipations déjà modestes pour les exportations helvétiques.

Les attentes en matière de relèvement des taux d'intérêt par contre ont singulièrement augmenté, y compris en Suisse. Plus de la moitié des intervenants prévoient un relèvement du Saron au-dessus de -0,5%, impliquant l'adoption par la Banque nationale suisse (BNS) de deux hausses de taux sur les onze prochains mois.

Le renchérissement des agents énergétiques et la persistance des perturbations dans l'approvisionnement en raison des cantonnements en Chine alimentent en outre les perspectives d'inflation, qui selon plus d'un sondé sur deux risquent de crever en 2022 le plafond de 2% établi par la BNS. Le consensus en la matière s'établit à 2,7%.

Les craintes sur le court terme n'empêchent pas les experts de miser en moyenne sur une progression de 2,3% du produit intérieur brut helvétique cette année. Le rétablissement doit par la suite s'amenuiser autour de 1,7%.

jh/ck