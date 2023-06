Au moins 288 personnes ont trouvé la mort dans le pire accident ferroviaire que l'Inde ait connu depuis plus de vingt ans, ont annoncé les autorités samedi, après qu'un train de passagers a quitté les rails et en a percuté un autre dans un accident qu'un rapport préliminaire attribue à une défaillance de la signalisation.

Un train a également heurté un train de marchandises garé à proximité dans le district de Balasore, dans l'État d'Odisha, dans l'est du pays, laissant un enchevêtrement de wagons brisés et blessant 803 personnes.

Le bilan s'élève à 288 morts, a déclaré K. S. Anand, responsable des relations publiques de la South Eastern Railway.

Des cadavres sont toujours coincés dans les wagons mutilés et les opérations de sauvetage se poursuivent, a déclaré un témoin à Reuters, qui s'attend à ce que le bilan s'alourdisse.

Un rapport préliminaire indique que l'accident est dû à une défaillance de la signalisation, a déclaré M. Anand.

"Le Coromandel Express était censé emprunter la ligne principale, mais un signal a été donné pour la ligne en boucle, et le train a percuté un train de marchandises déjà stationné à cet endroit. Ses voitures sont alors tombées sur les voies de part et d'autre, faisant également dérailler le Howrah Superfast Express", a-t-il ajouté.

Anubha Das, un passager survivant, a déclaré qu'il n'oublierait jamais la scène. "Des familles écrasées, des corps sans membres et un bain de sang sur les voies", a-t-il déclaré.

Des images vidéo ont montré des wagons déraillés et des voies endommagées. Des équipes de secours ont fouillé les wagons mutilés pour en extraire les survivants et les emmener à l'hôpital.

Des cadavres gisaient sur le sol taché de sang d'une école utilisée comme morgue de fortune, et la police aidait les proches à identifier les corps, recouverts de linges blancs et placés dans des sacs enchaînés.

Le Premier ministre Narendra Modi est arrivé sur les lieux, s'est entretenu avec les secouristes et a inspecté les décombres. Il a également rencontré les survivants dans les hôpitaux.

"J'ai fait le point sur la situation sur le site de la tragédie à Odisha. Les mots me manquent pour exprimer ma profonde tristesse. Nous nous engageons à fournir toute l'assistance possible aux personnes touchées", a déclaré M. Modi.

Un témoin ayant participé aux opérations de secours a déclaré que les cris et les pleurs des blessés et des proches des personnes tuées faisaient froid dans le dos. "C'était horrible et déchirant", a-t-il déclaré.

Les familles des personnes décédées recevront 1 million de roupies (12 000 dollars), tandis que les blessés graves recevront 200 000 roupies et 50 000 roupies pour les blessures légères, a déclaré le ministre des chemins de fer, Ashwini Vaishnaw. Les gouvernements de certains États ont également annoncé des compensations.

"Il s'agit d'un accident grave et tragique", a déclaré M. Vaishnaw aux journalistes après avoir inspecté le site de l'accident. "Nous nous concentrons entièrement sur les opérations de sauvetage et de secours, et nous essayons de faire en sorte que les blessés reçoivent le meilleur traitement possible.

CORPS DÉMEMBRÉS

"J'étais endormi", a déclaré un survivant non identifié à NDTV news. "J'ai été réveillé par le bruit du train qui déraillait. Soudain, j'ai vu 10 à 15 personnes mortes. J'ai réussi à sortir de la voiture et j'ai vu beaucoup de corps démembrés".

Les images vidéo de vendredi montrent des sauveteurs grimpant sur l'un des trains mutilés pour trouver des survivants, tandis que des passagers appellent à l'aide et sanglotent à côté de l'épave.

"Nous avons secouru au moins 30 personnes, et certaines d'entre elles ont réussi à survivre, mais trois ou quatre sont mortes", a déclaré Sanjeev Rout, un électricien. À quelques mètres de là, les secouristes tentent de se frayer un chemin dans un autocar rouge endommagé.

La collision s'est produite vers 19h00 (13h30 GMT) vendredi lorsque le Howrah Superfast Express reliant Bengaluru à Howrah dans le Bengale occidental est entré en collision avec le Coromandel Express reliant Kolkata à Chennai.

Les chemins de fer indiens affirment transporter plus de 13 millions de personnes chaque jour. Mais le monopole d'État a un bilan mitigé en matière de sécurité en raison d'une infrastructure vieillissante.

Le ministre en chef de l'Odisha, Naveen Patnaik, a qualifié l'accident d'"extrêmement tragique".

Jairam Ramesh, leader du parti d'opposition, le Congrès, a déclaré que l'accident renforçait la raison pour laquelle la sécurité devrait toujours être la priorité absolue du réseau ferroviaire.

L'administration Modi a lancé des trains à grande vitesse dans le cadre de ses plans de modernisation du réseau, mais ses détracteurs estiment qu'elle ne s'est pas suffisamment concentrée sur la sécurité et la modernisation d'infrastructures vieillissantes.

Selon les experts, l'accident ferroviaire de vendredi a porté un coup aux projets de modernisation des chemins de fer de M. Modi.

L'accident ferroviaire le plus meurtrier en Inde s'est produit en 1981, lorsqu'un train a plongé d'un pont dans une rivière de l'État de Bihar, tuant environ 800 personnes.

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau, le Premier ministre britannique Rishi Sunak et le président français Emmanuel Macron ont exprimé leurs condoléances à la suite de cet accident.

(1 $ = 82,40 roupies)