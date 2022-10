L'accord Kroger-Albertsons incite les syndicats à faire pression pour empêcher la fusion

"Il n'y a aucune chance que cela soit bon pour les travailleurs", a déclaré Maggie Breshears, qui travaille au service de ramassage dans un Fred Meyer appartenant à Kroger à Seattle. "J'aimerais qu'ils consacrent leur argent à essayer de faire baisser les prix et d'augmenter les salaires, plutôt que d'engloutir la concurrence."

Quatre sections locales de l'United Food and Commercial Workers (UFCW) International ont déclaré à Reuters qu'elles évaluaient leurs options en matière de lobbying et d'action coordonnée contre l'accord, y compris des grèves potentielles. Les chapitres représentent ensemble environ 100 000 travailleurs de Kroger et Albertsons, notamment ceux du Colorado, du Wyoming, de la Californie, de l'Ohio, du Maryland, de la Virginie et du Tennessee.

Cette opposition intervient alors que les travailleurs horaires américains bénéficient d'un fort soutien de la part des parlementaires démocrates et de la Maison Blanche, ce qui donne aux syndicats une plus grande influence sur l'issue de l'accord.

Kim Cordova, présidente de la section locale 7 des TUAC, a déclaré avoir eu "quelques conversations préliminaires" avec le procureur général du Colorado au sujet des fermetures de magasins et des pertes d'emplois possibles suite à l'accord. Elle passe également des appels aux élus à Washington et prévoit d'engager un avocat antitrust pour représenter les travailleurs.

Dans une interview accordée à Reuters vendredi dernier, le directeur général de Kroger, Rodney McMullen, a déclaré que l'entité combinée, avec plus de 5 000 magasins et un chiffre d'affaires de 47 milliards de dollars, pourrait mieux concurrencer les épiceries "plus grandes et non syndiquées" - une référence à des acteurs tels que Walmart Inc et Target Corp, qui vendent également des produits d'épicerie.

Kroger et Albertsons ont déclaré qu'ils étaient prêts à se défaire de jusqu'à 650 supermarchés pour décrocher l'autorisation réglementaire de leur fusion, mais les travailleurs ont déclaré qu'ils craignaient les antécédents difficiles de ce type d'accords.

Ils citent la faillite de Haggen, un détaillant de Washington, qui a acheté plus de 100 magasins qu'Albertsons avait vendus pour obtenir l'approbation de sa fusion avec Safeway en 2014. Haggen a déposé le bilan un an plus tard, fermant de nombreux magasins, et accusant Albertsons de l'avoir poussé à la faillite.

Selon l'UFCW International, les travailleurs d'environ 1 800 des 2 726 magasins Kroger et d'une "majorité" des 2 200 magasins Albertsons sont membres.

Dans une déclaration envoyée par courriel, Kroger a déclaré que la fusion proposée contribuerait à décrocher des emplois syndiqués et qu'elle investirait dans l'augmentation des salaires et autres avantages.

Albertsons n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Bryan Doherty, un porte-parole de l'UFCW International, a déclaré à Reuters qu'elle prévoyait de demander plus d'informations aux détaillants sur les fermetures de magasins et les licenciements éventuels.

Lundi après-midi, des représentants des TUAC International ont rencontré près de 100 sections locales des TUAC sur Zoom pour discuter de la fusion et de leur réponse collective à celle-ci. Tous ont convenu qu'ils s'opposaient à la fusion, a déclaré une personne qui a assisté à la réunion. "Quelle est la meilleure façon d'avoir une influence sur ce processus ?" était la question clé, a ajouté la personne.

M. Cordova, de la section locale 7, a déclaré : "Nous espérons que l'administration Biden interviendra" pour s'opposer à la fusion. Les sénateurs qui examinent les questions antitrust ont exprimé de "sérieuses inquiétudes" quant à l'impact de l'accord sur les prix des denrées alimentaires et ont promis de tenir une audience à ce sujet le mois prochain.

Vendredi dernier, la sénatrice américaine Elizabeth Warren a déclaré dans un message sur Twitter qu'elle s'opposait à la fusion, ajoutant qu'elle entraînerait des licenciements ainsi qu'une hausse des prix alimentaires et un affaiblissement des chaînes d'approvisionnement.

Des travailleurs ont déclaré à Reuters que Kroger n'a pas encore eu de conversations avec le syndicat pour discuter de la fusion. Albertsons a contacté le syndicat, proposant de "garder les lignes de communication ouvertes", a déclaré à Reuters Mark Federici, président de la section locale 400 de l'UFCW.