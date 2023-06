Un accord de 25 ans publié cette semaine par le gouvernement congolais accorde à une entreprise peu connue des Émirats arabes unis les droits exclusifs d'exporter de l'or artisanal à des taux préférentiels, ce qui a suscité des critiques.

Les autorités de la République démocratique du Congo avaient présenté l'accord, signé fin 2022 et rendu public lundi, comme un moyen d'assainir le secteur minier informel ou artisanal du pays, où la contrebande entraîne chaque année la perte de millions de dollars de recettes fiscales et contribue à financer les groupes armés qui déstabilisent les provinces orientales du Congo, riches en minerais.

Le nouveau contrat est renouvelable et donne au groupe Primera une part majoritaire dans deux coentreprises avec des droits exclusifs d'exporter de l'or extrait artisanalement à un "taux préférentiel exclusif" de 0,25 %. Il leur donne également le droit exclusif d'exporter du coltan artisanal et de l'étain, du tantale et du tungstène (3T) à un taux d'imposition exclusif de 3,5 %.

Les analystes et l'organisme de surveillance "Le Congo n'est pas à vendre", un groupe de 14 organisations congolaises et internationales qui prônent la transparence dans les secteurs minier et financier, ont déclaré que la longueur du contrat et le taux d'imposition avantageux étaient troublants.

"Un monopole sur l'exportation de tous les minerais artisanaux d'or et de 3T, pendant 25 ans ... soulève de grandes inquiétudes quant à l'équité", a déclaré Jean Claude Mputu, porte-parole de l'organisme de surveillance.

Le ministère des affaires étrangères des Émirats arabes unis et le groupe Primera, qui se décrit sur son site web comme un conglomérat diversifié basé dans la capitale des Émirats arabes unis, Abu Dhabi, n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Le gouvernement congolais n'a fait aucun commentaire lorsqu'il a publié le contrat, à la suite des pressions exercées par le Fonds monétaire international en faveur de la transparence.

En février, cependant, le ministre des finances Nicolas Kazadi a déclaré que la contrebande avait déjà diminué. Il a cité des données qui montraient que les exportations artisanales d'or de Primera sur 45 jours à partir d'une province orientale étaient six fois plus élevées que les exportations équivalentes de la province pour toute l'année 2022, mais il n'a pas expliqué comment cela prouvait que la contrebande avait diminué.

Mputu et deux anciens analystes de l'ONU ont déclaré que les conditions fiscales avantageuses de l'accord pour l'exportation de minerais bruts étaient également incompatibles avec le souhait avoué du gouvernement d'établir une capacité de traitement au Congo afin de pouvoir tirer un meilleur profit de ses vastes richesses minérales.

Le contrat n'oblige Primera à établir une usine d'affinage de l'or au Congo que lorsque le volume d'or à affiner dépasse 60 tonnes par an.

Ce seuil est encore loin d'être atteint. Primera a déclaré avoir exporté 650 kilogrammes d'or artisanal de la province du Sud-Kivu entre janvier et avril.

Par ailleurs, son taux de taxe à l'exportation pour l'or brut est 40 fois supérieur aux 10 % proposés à un jeune transformateur local d'or raffiné, a déclaré Gregory Mthembu-Salter, ancien analyste des Nations unies et directeur de Phuzumoya Consulting, qui suit l'évolution de la gouvernance des ressources naturelles.

"Cela ressemble à un accord qui va profiter à un petit nombre de personnes pendant un temps utile", a déclaré un analyste qui a travaillé pour l'ONU au Congo, sous couvert d'anonymat.