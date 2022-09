L'accord de 68,7 milliards de dollars de Microsoft avec Activision fait l'objet d'une enquête

La fusion, qui a coûté 69 milliards de dollars à Microsoft, est considérée comme le plus gros accord jamais conclu dans l'industrie du jeu.

Des inquiétudes ont été soulevées quant au fait que Microsoft pourrait utiliser son pouvoir sur Activision, fabricant des très populaires "Call of Duty" et "World of Warcraft", pour nuire à ses rivaux.

L'organisme de surveillance britannique a déclaré que la concurrence pourrait être réduite dans les consoles de jeux, les services d'abonnement multi-jeux et les services de jeux en nuage.

Microsoft et Activision ont déclaré qu'ils continueraient à coopérer avec l'Autorité de la concurrence et des marchés et ont reçu une date limite de réponse le 8 septembre.

Le leader du secteur, Sony, a exprimé son inquiétude quant à l'avenir de "Call of Duty".

Cependant, le président de Microsoft, Brad Smith, a confirmé que les dernières itérations du jeu vidéo seront toujours disponibles sur Xbox et PlayStation le même jour.

Malgré les inquiétudes de l'AMC, le directeur général d'Activision, Bobby Kotick, s'attend toujours à ce que l'opération soit conclue au cours de l'exercice financier de Microsoft, soit le 20 juin 2023.

Microsoft, fabricant de la console vidéo Xbox, a présenté les jeux vidéo comme "la catégorie la plus dynamique et la plus passionnante du divertissement".

Le géant technologique a déclaré qu'un examen approfondi de l'accord renforcerait la confiance dans sa clôture, ce qui serait positif pour la concurrence.

L'accord ajoutera d'autres franchises de poids tels que "Overwatch" et "Candy Crush" à la liste de Microsoft, ce qui en fera un concurrent encore plus puissant de Sony et Nintendo.