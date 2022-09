L'accord de CVS pour Signify risque d'être soumis à un examen antitrust difficile

Les prix élevés et croissants des soins de santé, qui ont mis même des médicaments plus anciens comme l'insuline hors de portée des personnes les plus pauvres, ont tourmenté les administrations présidentielles américaines déterminées à ralentir la hausse des coûts. La Federal Trade Commission a longtemps mis l'accent sur les accords de santé dans ses examens antitrust, et a poursuivi dans cette voie sous la nouvelle présidence de Lina Khan.

Lundi, CVS a déclaré qu'elle avait accepté d'acheter Signify pour 30,50 dollars par action en espèces, ainsi qu'environ 400 millions de dollars en droits à la plus-value des actions, dans le cadre d'un accord qui permettrait à CVS de fournir davantage de gestion des soins aux patients à domicile. CVS gère des pharmacies, des prestations pharmaceutiques et les régimes d'assurance Aetna.

"Je penserais qu'en temps normal, celle-ci pourrait passer", a déclaré Seth Bloom de Bloom Strategic Counsel et ancien avocat général du sous-comité antitrust de la commission judiciaire du Sénat américain, qui a prédit que l'accord serait examiné par la FTC.

"Il sera difficile de passer par une FTC dirigée par Lina Khan", a-t-il déclaré.

Bloom était l'un des trois experts antitrust qui ont déclaré que la fusion prévue pourrait se heurter à des obstacles antitrust. Si la FTC n'examine pas l'opération, elle sera étudiée par le ministère de la Justice.

David Balto, un avocat antitrust qui s'est battu dans le passé contre de grandes opérations de soins de santé, est d'accord. "Les agences savent qu'elles doivent porter leur attention sur les acquisitions verticales qui peuvent être utilisées stratégiquement pour élever les barrières à l'entrée", a-t-il déclaré. Les accords verticaux sont ceux dans lesquels les entreprises fusionnent avec un fournisseur, qui peut également travailler avec les concurrents de l'acheteur.

M. Balto a fait valoir que le projet de CVS d'acheter Signify soulevait des préoccupations similaires à celles de l'accord de 8 milliards de dollars conclu par UnitedHealth Group pour acheter Change Healthcare, que le gouvernement a poursuivi en justice pour le bloquer. L'affaire doit être tranchée par un juge dans les semaines à venir.

CVS a souligné dans ses commentaires que l'accord Signify n'était pas un accord entre rivaux, ce qui atténue généralement les préoccupations antitrust. "Nous ne sommes pas concurrents et nos fonctions ne se chevauchent pas", a déclaré le porte-parole T.J. Crawford.

Andre Barlow, avocat antitrust chez Doyle, Barlow and Mazard PLLC, a déclaré que la FTC aurait probablement des inquiétudes parce que l'accord renforcerait CVS, qui est déjà un géant de la santé.

"La FTC examinera certainement sérieusement la situation pour s'assurer qu'il n'y a pas de préjudice pour les rivaux et les patients", a-t-il déclaré dans une interview par e-mail, qui a fait état de préoccupations accrues concernant les accords verticaux.