NielsenIQ, qui appartient à Advent, devrait obtenir l'autorisation de l'UE pour son projet d'acquisition de la société allemande d'études de marché GfK, à condition que GfK vende son activité de panel de consommateurs, ont déclaré des personnes familières avec le sujet.

La société américaine d'études de marché NielsenIQ, qui est présente sur plus de 90 marchés couvrant plus de 90 % de la population mondiale, a annoncé l'opération il y a un an.

Le panel de consommateurs de GfK couvre 122 500 ménages et 1 800 détaillants, et ses données révèlent des modèles, des tendances et des prévisions.

La Commission européenne, qui doit achever son examen préliminaire de l'opération d'ici au 4 juillet, n'a pas souhaité faire de commentaires.

Au début du mois, elle a envoyé à ses concurrents et à ses clients une liste de 21 acquéreurs potentiels de l'unité GfK, en leur demandant de lui faire part de leurs commentaires sur l'entreprise qu'ils considèrent comme un acheteur approprié.

Cette liste comprend le français Ipsos, le britannique Kantar, YouGov, Dynata, Circana, Omnicon Group, Publicis Group, Cision et des sociétés de capital-investissement telles que H.I.G. Capital, Platinum Equity, Bregal, TowerBrook, Oakley Capital, Equistone, Symphony Technology Group et Montago.

Une source industrielle, sous couvert d'anonymat, indique que seules quatre à cinq des sociétés figurant sur la liste sont en lice pour l'acquisition de l'unité de GfK. (Reportage de Foo Yun Chee ; Rédaction de Jan Harvey et Barbara Lewis)