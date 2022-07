L'accord du Sénat américain sur le climat manque de détails, mais est salué par les partisans de l'énergie propre.

Le paquet réduirait les émissions américaines de 40 % d'ici 2030, selon un résumé publié par le bureau du leader de la majorité au Sénat, Chuck Schumer. Le résumé n'a pas détaillé la base de référence pour la réduction ni le type exact d'émissions qui seraient réduites, laissant place à des changements potentiels au fur et à mesure que la mesure avance.

Heather Zichal, directrice d'American Clean Power, un groupe d'entreprises d'énergie renouvelable, a déclaré que le Congrès était maintenant sur le point d'adopter "le plus grand investissement en matière de climat et d'énergie propre de l'histoire américaine."

Les démocrates espèrent faire adopter le projet de loi par une majorité simple au Sénat. Il doit également passer la Chambre, où les démocrates ont également une majorité très mince, et être signé par le président Joe Biden.

M. Biden, qui a dû faire face à la flambée des prix du pétrole et à des prix record de l'essence qui ont contribué à faire grimper l'inflation à des niveaux jamais atteints depuis 40 ans, a déclaré que le projet de loi "améliorerait notre sécurité énergétique et s'attaquerait à la crise climatique". Il s'est fixé comme objectif de décarboniser l'économie américaine d'ici 2050.

Le projet de loi contient un "programme de réduction des émissions de méthane" pour réduire les fuites de méthane, un puissant gaz à effet de serre, lors du forage du gaz naturel, selon le résumé.

Il n'était pas immédiatement clair comment cela se rapportait à une taxe sur le méthane que de nombreux démocrates avaient voulu sur les émissions pour pénaliser les compagnies énergétiques pour les fuites.

Le sénateur Joe Manchin, un démocrate conservateur et le vote décisif qui a reçu plus de dons de la part des compagnies pétrolières et gazières que n'importe quel autre législateur ces dernières années, avait fait pression pour que les compagnies ne soient pas soumises à la taxe si elles n'étaient pas en mesure de construire un pipeline pour transporter le gaz vers le marché.

M. Manchin a déclaré que le projet de loi investirait dans l'hydrogène, l'énergie nucléaire, les énergies renouvelables, les combustibles fossiles et le stockage de l'énergie.

"Ce projet de loi ne coupe pas arbitrairement les vivres à nos abondants combustibles fossiles", a déclaré M. Manchin, qui, lors des discussions sur le projet de loi, a cherché pendant des mois à préserver les projets fédéraux de location de pétrole et de gaz et les pipelines de gaz naturel.

Les démocrates, a-t-il ajouté, "se sont engagés à faire avancer une série de réformes de bon sens en matière de permis cet automne qui garantiront que toutes les infrastructures énergétiques, de la transmission aux pipelines et aux installations d'exportation, peuvent être construites de manière efficace et responsable pour livrer l'énergie en toute sécurité dans tout le pays et à nos alliés."

La mesure prévoit plus de 60 milliards de dollars pour les programmes de justice environnementale afin de lutter contre la pollution et de remédier aux préjudices de santé publique dans les communautés défavorisées. Elle dispose également de 20 milliards de dollars pour les pratiques agricoles "intelligentes sur le plan climatique", indique le résumé, sans fournir de détails.

Le projet de loi contient un crédit d'impôt à l'investissement de 10 milliards de dollars pour construire des usines de fabrication de technologies propres pour les VE, les éoliennes et les panneaux solaires, selon le résumé. Il comporte également un investissement estimé à 30 milliards de dollars en crédits d'impôt à la production pour accélérer la fabrication aux États-Unis de batteries et de composants d'énergie éolienne et solaire et le traitement des minéraux critiques.