L'accord sur le climat en Égypte n'est toujours pas proche, selon le président britannique de la COP26, M. Sharma

Les pourparlers se sont prolongés vendredi, des lacunes subsistant sur des questions clés, notamment l'apport de financements aux pays en développement confrontés aux coûts des catastrophes climatiques.

"Il est clair que nous ne sommes toujours pas près d'un texte final équilibré, ambitieux sur les principaux piliers - sur l'atténuation et l'adaptation, sur le financement et les pertes et dommages", a déclaré M. Sharma à Reuters.

Il a déclaré que la situation reflétait un manque de clarté sur le processus de négociation facilité par l'Égypte, et que le rythme des pourparlers avait été lent dès le début.

"Avec toute COP, je pense qu'il s'agit de s'assurer que vous maintenez l'élan, et c'est ce que nous devons vraiment voir maintenant que nous entrons dans les heures supplémentaires. Mais il ne fait aucun doute que le temps presse."

Le pacte de Glasgow de M. Sharma a défini la manière dont les pays maintiendraient l'espoir d'éviter les pires impacts du réchauffement climatique en limitant la hausse des températures à 1,5C au-dessus des niveaux préindustriels - un objectif initialement convenu en 2015.

"Ce que nous avons réalisé à Glasgow, en maintenant l'objectif de 1,5, doit être la base de nos ambitions pour cette COP et ne peut certainement pas être le plafond", a-t-il déclaré.

"Nous ne pouvons pas, lors de cette COP, être vus comme faisant marche arrière".