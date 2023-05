Les républicains de droite ont déclaré mardi qu'ils s'opposaient à un accord bipartisan visant à relever le plafond de la dette américaine de 31 400 milliards de dollars, avant son premier test au Congrès, ce qui laisse présager une semaine passionnante avant que les Etats-Unis ne soient potentiellement à court d'argent pour payer leurs factures.

La commission du règlement de la Chambre des représentants, qui joue un rôle de gardien, doit examiner le projet de loi de 99 pages à partir de 15 heures EDT (19 heures GMT) mardi, avant les votes à la Chambre des représentants, contrôlée par les républicains, et au Sénat, contrôlé par les démocrates.

Le président démocrate Joe Biden et le principal républicain du Congrès, Kevin McCarthy, président de la Chambre des représentants, ont tous deux prédit qu'ils obtiendraient suffisamment de voix pour faire passer le projet de loi avant le 5 juin, date à laquelle le département du Trésor américain déclare qu'il n'aura pas assez d'argent pour couvrir ses obligations.

Mais un membre intransigeant du groupe a déclaré qu'il voterait contre le projet de loi, estimant qu'il ne fait pas assez pour réduire les dépenses.

"Si le projet de loi reste intact ? Absolument, je tuerai ce projet de loi par tous les moyens possibles", a déclaré le représentant Ralph Norman, membre du groupe de droite "Freedom Caucus" de la Chambre des représentants.

M. Norman est l'un des trois conservateurs du groupe de 13 membres qui pourraient torpiller le projet de loi avant même qu'il n'atteigne le sol de la Chambre. Bien que le groupe soit normalement étroitement aligné sur la direction de la Chambre, M. McCarthy a ajouté ces trois membres en janvier, comme condition à l'obtention du marteau de président.

Un autre membre, le représentant Chip Roy, a qualifié le projet de loi de "sandwich à la merde".

Le troisième, Thomas Massie, a laissé entendre lundi qu'il pourrait soutenir le projet. "Je pense qu'il est important de garder à l'esprit que le projet de loi sur la limite de la dette lui-même ne dépense pas d'argent", a-t-il écrit sur Twitter. Son bureau a refusé de faire d'autres commentaires.

Les quatre démocrates du groupe votent généralement contre les lois soutenues par les républicains, mais il n'est pas certain qu'ils s'opposeraient à un accord élaboré par M. Biden.

Au moins l'une d'entre elles, la représentante Mary Gay Scanlon, est membre d'un groupe modéré qui soutient l'accord. Son bureau n'a pas répondu à une demande de commentaire.

M. McCarthy a déclaré lundi qu'il ne craignait pas que la commission du règlement ne rejette le projet de loi.

Un vote positif au sein de cette commission préparerait un vote par l'ensemble de la Chambre mercredi soir.

Le vote du Sénat pourrait s'étendre jusqu'au week-end si les parlementaires de cette chambre tentent de ralentir l'adoption du projet de loi. Au moins l'un d'entre eux, le républicain Mike Lee, a déclaré qu'il pourrait tenter de le faire, et d'autres républicains ont également exprimé leur mécontentement à l'égard de certains aspects de l'accord.

Le projet de loi suspendrait la limite de la dette américaine jusqu'au 1er janvier 2025, ce qui permettrait à M. Biden et aux parlementaires de mettre de côté cette question politiquement risquée jusqu'après l'élection présidentielle de novembre 2024.

Le projet de loi prévoit également de plafonner certaines dépenses publiques au cours des deux prochaines années, d'accélérer le processus d'autorisation pour certains projets énergétiques, de récupérer les fonds COVID-19 inutilisés et d'introduire des exigences de travail pour les programmes d'aide alimentaire destinés à certains Américains pauvres.

Autre victoire pour les républicains, le projet de loi prévoit de réduire le financement de l'Internal Revenue Service, même si la Maison-Blanche estime que cela ne devrait pas nuire à l'application de la législation fiscale.

M. Biden peut également faire état de gains : l'accord laisse intactes les lois sur l'infrastructure et l'énergie verte qu'il avait signées, et les réductions de dépenses et les exigences en matière de travail sont bien moindres que ce que les républicains avaient réclamé.

Les républicains ont fait valoir qu'il était nécessaire de réduire fortement les dépenses pour freiner la croissance de la dette nationale, qui, avec 31 400 milliards de dollars, est à peu près égale à la production annuelle de l'économie.

Les paiements d'intérêts sur cette dette devraient absorber une part croissante du budget, car le vieillissement de la population entraîne une hausse des coûts de santé et de retraite, selon les prévisions du gouvernement.

L'accord ne prévoit rien pour freiner ces programmes en pleine expansion.

La plupart des économies réalisées proviendraient du plafonnement des dépenses consacrées aux programmes nationaux, tels que le logement, le contrôle des frontières, la recherche scientifique et d'autres formes de dépenses "discrétionnaires". Les dépenses militaires seraient autorisées à augmenter au cours des deux prochaines années.

L'impasse sur le plafond de la dette a incité les agences de notation à avertir qu'elles pourraient abaisser la note de la dette américaine, qui est à la base du système financier mondial. Jusqu'à présent, les marchés ont réagi positivement à l'accord.