L'accord sur le travail ferroviaire aux États-Unis a été conclu autour de sandwiches et de ziti cuits au four.

Avec l'insistance du président Joe Biden et l'économie américaine dans la balance, il n'y avait pas de place pour l'échec et pas de temps pour un style traditionnel de négociations avec des séries d'échanges de documents, a-t-il déclaré dans une interview.

"Je voulais que cet accord soit conclu", a déclaré M. Walsh, ancien maire de Boston qui a annulé un voyage en Irlande et un discours aux législateurs irlandais pour servir d'intermédiaire dans les négociations.

Après plus de deux ans de négociations, les chemins de fer et les syndicats avaient jusqu'à vendredi à 0 h 01 pour conclure un contrat et éviter une fermeture des chemins de fer. Cela coûterait à l'économie américaine 2 milliards de dollars par jour en bloquant les marchandises essentielles, en fermant les usines et en paralysant les industries et les voyageurs.

Les pourparlers ont commencé dans une salle de conférence et ont finalement abouti dans le bureau de Walsh pendant plus de cinq heures au petit matin.

Les deux parties étaient prêtes à faire des compromis mais avaient des points de vue bien tranchés, a déclaré M. Walsh. Il n'était pas sûr qu'elles parviennent à un accord.

"Les syndicats ont été très persistants sur ce dont ils avaient besoin et les entreprises ont été très persistantes sur ce qu'elles n'allaient pas abandonner", a déclaré Walsh. "À certains moments, j'ai dit à tout le monde : 'N'oublions pas que nous essayons d'obtenir un contrat et continuons simplement à faire des allers-retours.'"

Lorsque les parties sont arrivées tôt mercredi, elles avaient les grandes lignes d'un accord sur les règles de travail. "Nous avons pu conclure cela assez rapidement", a déclaré Walsh.

Walsh a nourri les parties de sandwichs et de café pour le déjeuner mercredi, puis de ziti cuit au four d'un restaurant local pour le dîner. "Ce n'était pas fantaisiste, mais c'était bon", a déclaré Walsh. "Pendant le dîner, il y avait beaucoup de négociations en cours, alors les gens ont en quelque sorte mangé au fur et à mesure qu'ils avaient un moment."

La persévérance a porté ses fruits. Après minuit, les parties sont revenues vers Walsh avec un compromis sur une question épineuse -- une demande du syndicat pour des changements significatifs aux jours personnels des travailleurs aux horaires non fixes.

Le dernier obstacle était les soins de santé, et ils ont finalement accepté de maintenir un plafond sur les coûts des employés.

"Je ne me suis pas réjoui avant d'avoir apposé mes initiales sur le document", a déclaré M. Walsh. Il a appelé le directeur du Conseil économique national de la Maison Blanche, Brian Deese, pour lui annoncer la bonne nouvelle tôt jeudi matin.

M. Walsh a déclaré qu'il s'agissait d'un bon contrat pour les travailleurs et les employeurs. Il a exhorté les deux parties à entamer les prochaines négociations contractuelles plus tôt afin d'éviter une répétition des négociations de dernière minute.

M. Biden a rencontré des représentants du gouvernement, des dirigeants des chemins de fer et des syndicats à la Maison Blanche après l'annonce de l'accord et a rendu hommage à M. Walsh "pour son travail inlassable 24 heures sur 24."