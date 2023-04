Le chef de l'Union russe des céréales a déclaré lundi que l'accord sur les céréales de la mer Noire visant à faciliter les exportations agricoles ukrainiennes n'avait rien apporté de positif à la Russie et n'avait pas contribué à faciliter l'approvisionnement du marché mondial.

La Russie a critiqué à plusieurs reprises l'initiative - négociée en juillet dernier par la Turquie et les Nations unies - et a déclaré qu'elle ne serait pas prolongée au-delà du 18 mai si une liste de demandes n'était pas satisfaite.

Moscou souhaite que l'Occident lève les obstacles à l'exportation de céréales et d'engrais russes, notamment en reconnectant la Banque agricole russe (Rosselkhozbank) au système de paiement SWIFT.

Les autres demandes portent sur la reprise des livraisons de machines agricoles et de pièces détachées, la levée des restrictions en matière d'assurance et de réassurance, la reprise de l'oléoduc Togliatti-Odesa et le déblocage des actifs et des comptes des entreprises russes impliquées dans les exportations de denrées alimentaires et d'engrais.

L'accord a créé un couloir de transit protégé pour permettre la reprise des exportations à partir de trois ports en Ukraine, un important producteur de céréales et d'oléagineux.

En vertu de cet accord, l'Ukraine a pu exporter quelque 28,8 millions de tonnes de produits agricoles, dont 14,6 millions de tonnes de maïs et 7,8 millions de tonnes de blé, selon les données de l'ONU.

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé lundi à la poursuite de la mise en œuvre de l'accord et d'un pacte connexe dans lequel les Nations unies se sont engagées à faciliter les exportations de céréales et d'engrais de la Russie.

"Ils démontrent clairement qu'une telle coopération est essentielle pour créer une plus grande sécurité et une plus grande prospérité pour tous", a-t-il déclaré lors d'une réunion présidée par le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov.