L'accord sur les exportations de céréales de l'Ukraine reprend quelques jours après la rupture avec la Russie

La Russie, dont les forces ont envahi l'Ukraine le 24 février, a annoncé ce revirement après que la Turquie et les Nations Unies ont contribué à maintenir l'écoulement des céréales ukrainiennes pendant plusieurs jours sans que la Russie ne participe aux inspections.

Le ministère de la défense a justifié ce changement en disant qu'il avait reçu des garanties de l'Ukraine qu'elle n'utiliserait pas le corridor céréalier de la mer Noire pour des opérations militaires contre la Russie. Kiev n'a pas fait de commentaire immédiat à ce sujet, mais a nié par le passé utiliser le couloir de navigation comme couverture pour des attaques.

"La Fédération de Russie considère que les garanties reçues pour le moment semblent suffisantes, et reprend la mise en œuvre de l'accord", a déclaré un communiqué du ministère de la défense.

L'accord sur les céréales, conclu à l'origine il y a trois mois, avait atténué une crise alimentaire mondiale en levant un blocus russe de facto sur l'Ukraine, l'un des plus grands fournisseurs de céréales du monde. La perspective de son effondrement cette semaine a ravivé les craintes d'une aggravation de la crise alimentaire et d'une hausse des prix.

Les prix du blé, du soja, du maïs et du colza ont fortement chuté sur les marchés mondiaux après l'annonce de la Russie, qui a apaisé les inquiétudes concernant le caractère de plus en plus inabordable de la nourriture.

Les compagnies d'assurance avaient interrompu l'émission de nouveaux contrats, laissant entrevoir la possibilité d'un arrêt des expéditions en quelques jours, selon des sources industrielles. Mais Ascot, l'assureur de Lloyds of London, a déclaré qu'après l'annonce de mercredi, il avait recommencé à souscrire une couverture pour de nouvelles expéditions.

SHAKY

Andrey Sizov, directeur du cabinet de conseil agricole Sovecon, spécialisé dans la Russie, a déclaré que la décision de Moscou était "un revirement inattendu", mais que l'accord restait fragile étant donné l'incertitude quant à sa prolongation au-delà de son expiration le 19 novembre.

Un diplomate européen informé des négociations sur les céréales a déclaré que le président russe Vladimir Poutine était susceptible d'utiliser la nécessité d'une prolongation comme un moyen de pression et de dominer le sommet du G20 du 13 au 16 novembre en Indonésie.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a crédité la Turquie et les Nations Unies d'avoir permis aux navires de continuer à sortir des ports ukrainiens avec des cargaisons après que la Russie ait suspendu sa participation samedi.

Dans une interview accordée au radiodiffuseur turc ATV, le président turc Tayyip Erdogan a déclaré que lui et Zelenskiy avaient discuté de l'envoi de céréales aux pays africains. M. Poutine avait auparavant proposé d'envoyer d'abord des céréales à des pays comme Djibouti, la Somalie et le Soudan, qui en ont cruellement besoin.

Erdogan a dit à Zelenskiy lors d'un appel téléphonique mercredi que les efforts diplomatiques devraient être accrus pour mettre fin à la guerre avec une solution juste, a indiqué sa direction des communications.

L'accord sur les céréales du 22 juillet visait à éviter la famine dans les pays les plus pauvres en injectant davantage de blé, d'huile de tournesol et d'engrais sur les marchés mondiaux.

La Russie a suspendu sa participation à l'accord en disant qu'elle ne pouvait pas garantir la sécurité des navires civils traversant la mer Noire après une attaque contre sa flotte. L'Ukraine et les pays occidentaux ont qualifié ce prétexte fallacieux de "chantage", en invoquant des menaces sur l'approvisionnement alimentaire mondial.

CONTRE-OFFENSIVE DE KHERSON

Huit mois après le début de la guerre, les forces ukrainiennes ont repris des territoires à l'est et au sud, et Moscou a cherché à ralentir leur élan en intensifiant les frappes de missiles et de drones visant le réseau énergétique.

Mercredi, les autorités de la région de Kiev, la capitale, ont commencé à fermer d'urgence le système de production d'électricité après un pic de consommation, a déclaré l'administration régionale.

Cette mesure était nécessaire pour "éviter des accidents majeurs avec les équipements électriques", selon un communiqué, après que des attaques russes aient gravement endommagé le réseau dans et autour de la capitale.

La Russie a déclaré avoir ciblé les infrastructures dans le cadre de ce qu'elle appelle son "opération militaire spéciale" visant à dégrader l'armée ukrainienne et à éliminer ce qu'elle considère comme une menace potentielle contre sa propre sécurité.

En conséquence, les civils ukrainiens ont subi des coupures de courant et une réduction de l'approvisionnement en eau dans tout le pays ces dernières semaines. Moscou nie avoir délibérément ciblé des civils, bien que le conflit ait tué des milliers de personnes, déplacé des millions d'autres et laissé certaines villes ukrainiennes en ruines.

Dans la région de Kherson, dans le sud du pays, où les forces ukrainiennes procèdent lentement à une contre-offensive contre les forces d'occupation russes, les autorités installées par les Russes ont procédé à une campagne visant à persuader les résidents d'évacuer, selon un communiqué publié mercredi soir sur Facebook par l'armée ukrainienne.

Les résidents qui ont collaboré avec les forces d'occupation sont en train de partir et certains membres du personnel médical en partance ont pris des équipements dans les hôpitaux, selon le communiqué.

Les résidents de la ville de Nova Zburivka, dans la région de Kherson, avaient reçu trois jours pour partir et ont été informés que l'évacuation serait obligatoire à partir du 5 novembre.

Reuters n'a pas été en mesure de vérifier les rapports sur les champs de bataille.

Pendant ce temps, à Washington, mercredi, les États-Unis ont déclaré disposer d'informations indiquant que la Corée du Nord fournit secrètement à la Russie un nombre "significatif" d'obus d'artillerie pour sa guerre en Ukraine.

Le porte-parole de la sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, n'a pas fourni de preuves mais il a déclaré lors d'un briefing virtuel que la Corée du Nord tentait de dissimuler les cargaisons en les faisant transiter par des pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord.