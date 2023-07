Le ministre britannique des finances, Jeremy Hunt, a déclaré lundi que la prochaine série d'augmentations salariales dans le secteur public devait éviter d'ancrer l'inflation plus profondément dans l'économie, mais qu'elle serait aussi généreuse que possible.

Les accords salariaux des fonctionnaires devraient être annoncés dans les semaines à venir, secteur par secteur, à la suite d'une série d'examens effectués par des groupes indépendants. Ces groupes formulent une recommandation au gouvernement, qui prend alors la décision finale.

Interrogé par les journalistes à la veille d'un important discours politique, M. Hunt a déclaré que de telles décisions seraient difficiles à prendre et qu'elles devraient être fondées sur un large éventail de facteurs.

"Nous voulons être aussi généreux que possible sans pour autant prendre de décision qui renforcerait une inflation élevée", a déclaré M. Hunt.

Confrontée à une forte inflation après des années de stagnation des salaires, la Grande-Bretagne a connu plus de six mois de grèves intermittentes dans le secteur public depuis le processus de révision des salaires de l'année dernière, et bon nombre de ces conflits n'ont toujours pas été résolus.

"Nous comprenons à quel point il est important que les gens soient payés équitablement lorsqu'ils travaillent très dur, et nous respectons l'indépendance du processus de révision des salaires", a déclaré M. Hunt. "Nous prendrons une décision dans la foulée.