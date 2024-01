L'écrivain E. Jean Carroll devrait donner sa version des faits mercredi, lors d'un procès visant à déterminer combien Donald Trump devrait payer pour avoir porté atteinte à sa réputation en 2019 en niant l'avoir violée un quart de siècle plus tôt.

Mme Carroll, 80 ans, témoignera contre M. Trump devant le tribunal fédéral de Manhattan, dans le cadre de son deuxième procès civil contre l'ancien président américain.

En mai dernier, un autre jury a condamné M. Trump à verser 5 millions de dollars à Mme Carroll, estimant qu'il l'avait agressée sexuellement dans la loge d'un grand magasin Bergdorf Goodman et qu'il l'avait diffamée en 2022 en niant qu'il s'était passé quoi que ce soit.

Le dernier procès est devenu un point central de la candidature de M. Trump à la Maison Blanche en 2024. Ce dernier a utilisé sa plateforme Truth Social mardi pour critiquer Mme Carroll et le juge de première instance, même après la sélection des jurés et le début du procès.

M. Trump, âgé de 77 ans, a souvent utilisé ses déboires judiciaires pour rallier ses partisans et collecter des fonds dans le cadre de sa candidature à l'investiture républicaine pour l'élection présidentielle, qualifiant ces affaires de complot politique.

La dernière affaire de Mme Carroll concerne des déclarations faites par M. Trump en juin 2019, alors qu'il était à la Maison-Blanche, affirmant qu'il ne la connaissait pas et qu'elle l'avait qualifié de violeur pour stimuler les ventes de ses nouvelles mémoires.

L'ancienne chroniqueuse-conseil du magazine Elle a déclaré que ses dénégations et les retombées l'ont amenée à craindre pour sa sécurité et ont détruit une réputation professionnelle qu'elle avait mis des décennies à construire.

"Il a utilisé le plus grand microphone du monde pour attaquer Mme Carroll, l'humilier et détruire sa réputation", a déclaré Shawn Crowley, l'avocat de Mme Carroll, dans son exposé introductif. "Il est temps de lui faire payer, très cher, ce qu'il a fait.

Mme Carroll réclame au moins 10 millions de dollars de dommages et intérêts.

L'équipe juridique de M. Trump a rétorqué que Mme Carroll avait suscité des critiques en accusant M. Trump d'inconduite sexuelle et qu'elle n'avait subi de préjudice qu'en raison des "méchancetés" publiées par les internautes sur les réseaux sociaux.

Ils ont également déclaré que Mme Carroll a bénéficié de l'adulation de ses partisans et de l'attention des médias, et qu'elle a même profité de son affaire pour travailler sur un roman avec Mary Trump, la nièce de M. Trump, qui a intenté un procès à son oncle au sujet de son héritage.

"Indépendamment de quelques tweets méchants, Mme Carroll est aujourd'hui plus célèbre qu'elle ne l'a jamais été dans sa vie, et elle est aimée et respectée par beaucoup, ce qui était son objectif", a déclaré l'avocate de M. Trump, Alina Habba, dans son exposé introductif.

M. Trump, qui n'avait pas assisté au premier procès de Mme Carroll, a assisté à la sélection du jury mardi, mais n'a pas assisté à la déclaration d'ouverture parce qu'il était en campagne dans le New Hampshire.

Le procès devrait durer de trois à cinq jours.

M. Trump a déclaré qu'il souhaitait témoigner. Ses avocats ont indiqué qu'il prévoyait d'assister jeudi aux funérailles de la mère de son épouse Melania Trump, ce qui signifie que tout témoignage de M. Trump pourrait avoir lieu la semaine prochaine. Le tribunal ne siège pas le vendredi.

M. Trump a plaidé non coupable dans quatre affaires pénales, dont deux dans lesquelles il aurait tenté d'annuler sa défaite électorale de 2020 face au démocrate Joe Biden.