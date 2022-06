L'acheminement des appels d'urgence-911 remis en question dans le massacre d'une école au Texas

Roland Gutierrez, un démocrate dont la circonscription comprend Uvalde, Texas, la ville située à 80 miles à l'ouest de San Antonio où la fusillade de la semaine dernière a eu lieu, a déclaré que la défaillance dans la transmission des appels au 911 faisait partie d'une plus grande "défaillance du système" qui vient juste d'être mise en lumière.

"Nous avons besoin de transparence, et cela n'a pas été le cas ici", a déclaré Gutierrez lors d'une conférence de presse neuf jours après le massacre de mardi dernier à l'école primaire Robb, qui se classe comme la fusillade la plus meurtrière dans une école américaine depuis une décennie et fait suite à une série de fusillades de masse ailleurs au Texas ces dernières années.

Le département de la sécurité publique du Texas (DPS) a révélé la semaine dernière que pas moins de 19 agents de diverses agences locales d'application de la loi se sont tenus à l'extérieur de la salle de classe occupée par le tireur d'Uvalde pendant plus de 45 minutes avant qu'une escouade tactique dirigée par l'U.S. Border Patrol ne fasse irruption et ne tue le tireur.

Les responsables du DPS ont déclaré que le chef de la police de l'Uvalde Consolidated Independent School District avait pris le commandement de l'incident et avait décidé de ne pas envoyer d'officiers pour neutraliser le tireur, croyant apparemment que la menace immédiate pour les étudiants à l'intérieur s'était calmée après une première rafale de coups de feu provenant de l'intérieur.

Mais même si les officiers attendaient dans un couloir à l'extérieur de la salle de classe, au moins deux filles de quatrième année recroquevillées à l'intérieur ont passé des appels téléphoniques frénétiques et chuchotés aux répartiteurs d'urgence 911 locaux, suppliant la police d'envoyer de l'aide, selon le DPS.

M. Gutierrez a déclaré que la Texas Commission on State Emergency Communications, une agence qui surveille le système 911, a indiqué à son bureau que tous les appels de ce type passés à Uvalde sont acheminés uniquement vers le service de police d'Uvalde, et non vers le service de police du district scolaire.

Cela signifie que le commandant sur place au moment de la fusillade, Pete Arredondo, qui est le chef de la police séparée du district scolaire, n'a pas été immédiatement mis au courant des appels des écoliers attaqués, a déclaré Gutierrez.

Gutierrez a reconnu qu'il ne pouvait pas exclure que des informations sur les appels 911 en question aient été relayées de la police d'Uvalde à Arredondo en temps réel, même si le centre de répartition ne dirigeait pas les appels vers l'agence d'Arredondo.

Le chef du DPS, le colonel Steven McGraw de la police d'État, a déclaré qu'Arredondo avait pris "la mauvaise décision" en attendant près d'une heure pour pénétrer dans la salle de classe, une décision contraire à la doctrine des forces de l'ordre qui exige que les agents poursuivent et affrontent un tireur actif sans délai.

Gutierrez a déclaré que "chaque unité d'application de la loi qui se trouvait dans cette école" porte une part de responsabilité dans ce qui s'est passé.

Le sénateur d'État a également critiqué le gouverneur Greg Abbott, un républicain, pour avoir refusé de convoquer le corps législatif de l'État en session extraordinaire afin de résoudre "un problème qui le regarde droit dans les yeux".

Gutierrez a déclaré qu'il y avait des signes d'une volonté croissante, même au sein d'un parti républicain longtemps réfractaire à des lois plus strictes sur les armes à feu, d'envisager des mesures telles que l'augmentation de l'âge légal pour acheter des fusils de 18 à 21 ans.

L'arme du crime utilisée à Uvalde, un fusil semi-automatique de type AR 15, a été achetée légalement par le tireur le jour de son 18e anniversaire, et il a ensuite acheté un deuxième fusil et des centaines de munitions, selon la police.

Mercredi, M. Abbott a plutôt demandé la formation de comités spéciaux chargés d'examiner la sécurité dans les écoles, la santé mentale et la formation de la police et de recommander des changements de politique à adopter par la législature et le bureau du gouverneur.