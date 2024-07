Bob Newhart, qui a fui l'ennui d'un travail de comptable pour devenir un maître du bégaiement et de l'humour pince-sans-rire en tant qu'humoriste et, plus tard, en tant que vedette de sitcoms à la télévision américaine, est décédé jeudi à l'âge de 94 ans, a annoncé son attachée de presse.

M. Newhart est décédé à son domicile de Los Angeles après une série de courtes maladies, a déclaré son attaché de presse de longue date, Jerry Digney.

Newhart a eu deux émissions à succès : il a d'abord joué le rôle d'un psychologue dans "The Bob Newhart Show" de 1972 à 1978, puis celui d'un aubergiste du Vermont dans "Newhart" de 1982 à 1990. Dans les deux séries, il s'est appuyé sur un personnage banal, vêtu d'un gilet, qui est déconcerté par les gens bizarres qui l'entourent.

Newhart a été nommé neuf fois aux Emmy Awards, à partir de 1962 pour l'écriture de son émission de variétés éphémère, mais n'a pas gagné avant 2013, lorsqu'il a été récompensé pour une apparition en tant qu'invité dans "The Big Bang Theory".

La carrière de Newhart a débuté à la fin des années 1950, avec un numéro comique dans lequel il jouait le rôle de l'homme de paille pour une voix non entendue à l'autre bout d'un appel téléphonique. Tommy Smothers, du duo Smothers Brothers, a qualifié Newhart d'"homme-orchestre de la comédie" en raison de ses dialogues avec des partenaires invisibles.

Son album live de 1960, "The Button-Down Mind of Bob Newhart", a été un grand succès et a eu une grande influence. Il est devenu le premier album comique à figurer en tête des hit-parades et lui a valu trois Grammy Awards.

Les personnages de Newhart étaient caractérisés par un bégaiement caractéristique, qui, selon lui, n'était pas un jeu, mais la façon dont il parlait vraiment. Il a déclaré qu'un producteur de télévision lui avait un jour demandé de réduire son bégaiement parce qu'il rendait les émissions trop longues.

"'Non', lui ai-je répondu. Ce bégaiement m'a permis d'acheter une maison à Beverly Hills", a écrit Newhart dans ses mémoires, "I Shouldn't Even Be Doing This !" (Je ne devrais même pas faire ça !).

Il a mis fin à son émission "Newhart" en 1990 avec un épisode considéré comme l'un des plus uniques dans les annales de la télévision américaine. Dans la dernière scène de la série, il se réveille au lit avec sa femme de la première série après avoir "rêvé" sa vie dans la deuxième série.

Newhart est issu d'une époque de comiques colériques et nerveux tels que Lenny Bruce, Shelley Berman et Mort Sahl, mais son numéro était subtilement subversif, sans les blasphèmes ou les chocs utilisés par ses contemporains.

Il exploite son caractère ordinaire, hésitant et timide, pour critiquer la société à sa manière, notamment dans des sketches sur la façon dont un agent de publicité "traiterait" Abraham Lincoln ou dans un sketch mettant en scène un fonctionnaire inepte au téléphone avec un homme frénétique essayant de désamorcer une bombe.

À la fin des années 1950, Newhart avait un travail de comptable ennuyeux - dans lequel il affirmait que son credo était "c'est déjà ça" - et a commencé à écrire des sketches comiques avec un collègue pour se distraire. Ceux-ci l'ont amené à se produire à la radio et à signer un contrat d'enregistrement avec Warner Bros.

Le meilleur conseil que j'aie jamais reçu dans ma vie m'a été donné par le chef du service comptable, M. Hutchinson, je crois, de la Glidden Company à Chicago, qui m'a dit : "Vous n'êtes vraiment pas fait pour la comptabilité"", a déclaré Newhart à un intervieweur.

Avant de remporter un Emmy en 2013, Newhart avait été nommé trois fois pour son rôle dans "Newhart", une fois pour l'écriture de son émission de variétés de 1961 et deux fois pour des apparitions dans d'autres émissions. Il était également souvent invité dans des émissions de variétés et des talk-shows.

Il a joué dans un certain nombre de films, notamment "On a Clear Day You Can See Forever", "Catch-22" et "Elf".

En 2002, le Kennedy Center lui a décerné le prix Mark Twain de l'humour américain. Interrogé par le New York Times en 2019 sur le fait qu'il se sentait vieux de 90 ans, Newhart a répondu : "Mon esprit ne le fait pas. Je ne peux pas l'éteindre."

Newhart a été présenté par l'humoriste Buddy Hackett à sa future femme, Virginia, qu'il a épousée en 1964. Les Newhart ont eu quatre enfants.