L'acteur Kevin Spacey doit comparaître devant un tribunal britannique pour répondre à des accusations d'agression sexuelle

Spacey est accusé de cinq infractions : quatre chefs d'accusation d'agression sexuelle, et une autre accusation d'avoir poussé une personne à se livrer à une activité sexuelle avec pénétration sans consentement. Les procureurs affirment que Spacey a forcé un homme à avoir une relation sexuelle orale.

La police a déclaré que les agressions présumées avaient eu lieu entre mars 2005 et avril 2013 - quatre dans la capitale britannique et une dans le Gloucestershire, dans l'ouest de l'Angleterre. Elles impliquaient un homme qui a maintenant la quarantaine et deux hommes qui ont maintenant la trentaine.

La première audience dans son cas aura lieu au tribunal de Westminster Magistrates Court de Londres.

"Nous nous attendons à ce qu'il comparaisse en personne", a déclaré un porte-parole du Crown Prosecution Service.

Spacey, autrefois l'une des plus grandes stars d'Hollywood, a largement disparu de la scène publique depuis qu'il a été accusé d'inconduite sexuelle il y a cinq ans.

L'homme de 62 ans, qui a remporté les Oscars du meilleur acteur dans "American Beauty" et du meilleur second rôle dans "The Usual Suspects", a précédemment nié toutes les accusations d'inconduite.

Il a été écarté de la série télévisée "House of Cards" et retiré du film "Tout l'argent du monde" après la révélation des accusations d'inconduite sexuelle.

La nature sérieuse de l'accusation impliquant un rapport sexuel oral signifie que l'affaire devra être envoyée à une cour supérieure pour être jugée.

S'il est reconnu coupable d'agression sexuelle, il risque une peine de six mois de prison ou une amende illimitée, mais l'autre infraction est passible d'une peine maximale de prison à vie.

Spacey a déjà vécu en Grande-Bretagne. Il a été le directeur artistique de la menace Old Vic de Londres entre 2004 et 2015.