L'acteur Tom Hanks dit avoir contracté le coronavirus

LOS ANGELES, 12 mars (Reuters) - L'acteur américain Tom Hanks a déclaré mercredi sur Twitter que son épouse, l'actrice Rita Wilson, et lui-même ont été testés positifs au coronavirus en Australie, où il travaille actuellement sur un long-métrage.

Tom Hanks a indiqué que le couple a passé un test de dépistage au coronavirus après s'être senti fatigué et fiévreux.

Il a fait cette annonce en précisant vouloir faire montre de transparence, ajoutant que son épouse et lui resteraient placés en isolement et en observation aussi longtemps que nécessaire.

Selon le New York Times, l'acteur se trouve en Australie pour tourner un film sur la vie du chanteur Elvis Presley, dont il doit incarner à l'écran le manager. On ne sait pas pour l'heure si le tournage sera repoussé.

Tom Hanks, victorieux d'Oscars pour ses prestations dans "Philadelphia" et "Forrest Gump", a écrit sur Twitter qu'il abordait la situation au jour-le-jour et que le couple "tiendra le monde informé et à jour". (Dan Whitcomb; version française Jean Terzian)