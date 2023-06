Alan Arkin, un acteur américain polyvalent et prolifique qui s'est illustré dans des rôles comiques et dramatiques et qui a remporté un Oscar pour son rôle de grand-père héroïnomane dans le film "Little Miss Sunshine" en 2006, est décédé à l'âge de 89 ans, a rapporté Variety vendredi, citant une déclaration de sa famille.

Arkin est décédé à son domicile de Carlsbad, en Californie, jeudi, a rapporté Variety. Reuters n'a pas pu confirmer immédiatement son décès.

"Notre père était une force de la nature au talent unique, à la fois en tant qu'artiste et en tant qu'homme. Mari, père, grand-père et arrière-grand-père aimant, il était adoré et nous manquera profondément", ont écrit les fils d'Arkin, Adam, Matthew et Anthony, dans une déclaration commune à People.

Arkin a joué dans de nombreux films, a été nommé quatre fois aux Academy Awards et a remporté un Tony Award, la plus haute distinction de Broadway, en 1963 pour son premier grand rôle au théâtre dans "Enter Laughing" de Carl Reiner.

Son premier grand rôle au cinéma lui a également valu une nomination aux Oscars en tant que meilleur acteur pour le rôle d'un marin soviétique dans la comédie de la guerre froide de 1966 "The Russians Are Coming ! Les Russes arrivent !"

Arkin a d'abord été refusé pour le rôle de "Little Miss Sunshine", qui lui a finalement valu l'Oscar du meilleur acteur de soutien, parce que les réalisateurs le trouvaient trop sain. Le personnage était un grand-père de 80 ans au langage grossier, fragile et chancelant en raison d'années de toxicomanie et de mauvais comportement.

"C'est le meilleur refus que j'ai reçu dans ma vie : ils ont pensé que j'étais trop viril", a déclaré Arkin, en fléchissant ses biceps et en prenant la pose d'un homme musclé lors d'une interview accordée au New York Times en 2007.

Arkin a joué un rôle dramatique mémorable, celui d'un tueur psychopathe dans le film "Wait Until Dark" en 1967, aux côtés d'Audrey Hepburn. Il a déclaré plus tard qu'il détestait les scènes dans lesquelles son personnage terrorise Hepburn : "Je n'aimais pas être cruel avec elle. Cela me mettait très mal à l'aise".

En 1968, il incarne un sourd-muet dans l'adaptation du roman de Carson McCullers "Le cœur est un chasseur solitaire", ce qui lui vaut sa deuxième nomination à l'Oscar du meilleur acteur.

En 1970, il a joué dans la version cinématographique du roman de Joseph Heller "Catch-22", livrant une solide performance dans un film qui a été considéré comme une déception.

Arkin a reçu des éloges pour sa performance dans le thriller "Argo" de 2012, qui raconte l'histoire vraie d'une mission de la CIA visant à libérer six Américains d'Iran en les déguisant en membres de l'équipe d'un film fictif sur les extraterrestres, concocté de manière élaborée. Le film du réalisateur Ben Affleck a remporté l'Oscar du meilleur film.

Il est resté remarquablement actif au cinéma et à la télévision jusqu'à l'âge de 80 ans. Il a reçu des éloges et des nominations aux Emmy Awards pour la série télévisée "The Kominsky Method", avec Michael Douglas, qui a débuté en 2018.

Parmi les autres films d'Arkin, citons "The Seven-Per-Cent Solution" en 1976, "The In-Laws" en 1979, "Edward Scissorhands" en 1990, "Glengarry Glen Ross" en 1992, "Grosse Pointe Blank" en 1997, "The Slums of Beverly Hills" en 1998, "Get Smart" en 2008, "Sunshine Cleaning" en 2008, "Stand Up Guys" en 2012 et "Going in Style" en 2017.

Tous ses films n'ont pas connu le succès escompté. Par exemple, il a déclaré avoir fait "Freebie and the Bean" en 1974 parce que "j'avais besoin de pain".

Alan Wolf Arkin est né le 26 mars 1934 dans le quartier new-yorkais de Brooklyn, mais sa famille a déménagé à Los Angeles lorsqu'il avait 11 ans. Son père, peintre et écrivain, a perdu son emploi d'enseignant après avoir été accusé d'être communiste pendant la "peur rouge" des années 1950.

Arkin a été l'un des premiers membres de l'influente troupe d'improvisation comique Second City de Chicago et a chanté dans un groupe folklorique qui a eu un grand succès avec la chanson "The Banana Boat Song", popularisée par Harry Belafonte dans les années 1950. Arkin a également travaillé comme metteur en scène de cinéma et de théâtre, a fait de nombreuses apparitions à la télévision et a écrit plusieurs livres.