L'acteur de "Goodfellas" Ray Liotta meurt

Liotta est mort dans son lit à l'hôtel où il séjournait avec sa fiancée Jacy Nittolo pendant le tournage de "Dangerous Waters", a déclaré sa publiciste Jennifer Allen. Il avait un rôle principal dans le film sur des vacances en voilier qui tournent mal lorsque des secrets de famille sont révélés.

La cause du décès n'a pas été précisée, ont indiqué les responsables du cinéma. Selon les médias, une équipe de services d'urgence était entrée dans l'hôtel. Son corps a été transféré à l'institut médico-légal de Santo Domingo.

Liotta est né le 18 décembre 1954 à Newark, dans le New Jersey. Parmi ses nombreux rôles vedettes, il a notamment incarné le mafieux Henry Hill dans "Goodfellas" et le joueur de baseball Shoeless Joe Jackson dans "Field of Dreams". Il est également connu pour des films tels que "The Many Saints of Newark" et "Something Wild".

Il laisse derrière lui une fille, Karsen Liotta, âgée de 23 ans.