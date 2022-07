L'actif net des fonds d'actions américains a diminué de 2 000 milliards de dollars au deuxième trimestre

Les données de Refinitiv Lipper ont montré que l'actif net des fonds d'actions américains a diminué de 2,1 billions de dollars pour atteindre 9,2 billions de dollars au cours du trimestre terminé en juin, soit la plus forte baisse trimestrielle jamais enregistrée.



GRAPHIQUE : L'actif net des fonds d'actions américains a diminué de plus de 2 billions de dollars au deuxième trimestre



Les

baisses ont été menées par le Vanguard Total Stock Market Index Fund;Inst + et le SPDR S&P 500 ETF Trust qui ont perdu 77,5 milliards de dollars et 70,5 milliards de dollars de leur actif net respectivement, tandis que le Vanguard 500 Index Fund;Admiral a cédé 69,3 milliards de dollars.

GRAPHIQUE : Les 10 principaux fonds d'actions américains

s qui ont connu la plus forte baisse de leurs actifs nets au deuxième trimestre 2022-



L'indice composite Nasdaq, fortement axé sur la technologie, et l'indice composite S&P 500, plus large, ont reculé de 22,4 % et 16,45 % respectivement au deuxième trimestre, marquant leur plus forte baisse en pourcentage de janvier à juin depuis la crise financière.

Les fonds communs de placement en actions américaines ont également enregistré une baisse moyenne de 15,3 % de la valeur de leurs actifs nets entre avril et juin de cette année.

La Réserve fédérale a déjà relevé les taux d'intérêt trois fois cette année, et on s'attend à ce qu'elle fasse encore 75 points de base plus tard ce mois-ci.

Ces prévisions de hausses de taux agressives ont fait naître la crainte d'une récession mondiale, les entreprises étant frappées par la hausse des coûts d'emprunt et la baisse des marges bénéficiaires.

Goldman Sachs a déclaré dans une obligation qu'une récession pourrait entraîner une chute de 19 % de l'indice S&P 500 à 3 150 d'ici la fin 2022, ainsi qu'une forte contraction du ratio cours-bénéfices.

"Cette baisse des prix de 34 % du pic au creux serait légèrement plus sévère que la baisse moyenne historique de 30 % en cas de récession."

Les données hebdomadaires de Lipper ont montré que les fonds d'actions américaines ont connu des sorties de fonds pour la troisième semaine consécutive au cours de la semaine se terminant le 13 juillet.