L'action Carvana rebondit de près de 30 %, attire de nouveaux observateurs sur StockTwits

Cette hausse est survenue alors que Carvana était en tête de liste des actions attirant de nouveaux observateurs sur StockTwits, un site Web populaire auprès des traders amateurs.

Mercredi, les actions de Carvana ont chuté de plus de 40 % pour atteindre leur plus bas niveau après que Bloomberg ait rapporté que la société discutait avec des avocats et des banquiers d'affaires des options possibles pour gérer sa dette.

La société a souffert de la baisse de la demande de voitures d'occasion et de coûts élevés, ce qui l'a obligée à procéder à des réductions d'effectifs pour limiter ses dépenses cette année.

Ses obligations arrivant à échéance en 2025 sont restées sous pression à environ 42 cents par dollar, au-dessus d'un plus bas de 40 cents un mois plus tôt mais en baisse par rapport à environ 43 cents mercredi soir.