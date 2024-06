Zurich (awp) - L'action de Pierer Mobility perdait lundi à l'approche de la mi-journée près de 15% à la Bourse suisse. Cette chute fait suite à l'annonce du fabricant autrichien de deux-roues de prévisions de ventes à la baisse pour les deux segments moto et vélo pour 2024.

Vers 11h05, l'action valait 28,10 francs suisses, en recul de 14,5%, dans un SPI en recul de 0,2%.

La dynamique des principaux marchés des motos de Pierer Mobility aux États-Unis et en Europe s'est considérablement ralentie, indiquait le groupe vendredi soir après la clôture de la Bourse.

En raison des dernières décisions en matière de politique monétaire aux États-Unis, le fabricant autrichien de deux-roues s'attend à ce que les taux d'intérêt restent élevés, ce qui pèsera sur les attentes de ventes sur le marché américain. De même, les chiffres des ventes en Europe restent volatils. Au final, après trois années de succès supérieures à la moyenne, les chiffres de ventes de Pierer Mobility seront cette année inférieurs aux attentes de 10 à 15%.

Les coûts croissants qui en résultent pèsent non seulement sur Pierer Mobility, mais aussi sur les concessionnaires, les fournisseurs et surtout sur la volonté d'achat des clients. "Nous continuerons à soutenir les concessionnaires du mieux que nous pouvons", a déclaré lundi le directeur général Stefan Pierer lors d'une conférence téléphonique.

Les réductions de stocks à venir, l'allongement des délais de paiement et l'augmentation des remises, ne resteront pas sans effet sur la rentabilité, pesant de manière significative sur le résultat d'exploitation avant intérêts et impôts (Ebit) et le résultat financier.

A cette évolution vient s'ajouter une performance nettement négative pour l'unité des bicyclettes, laquelle, conséquence de dépréciations et de charges de restructuration, devrait subir une perte Ebit entre 110 et 130 millions d'euros.

L'entreprise a déjà pris des mesures afin de maintenir sa compétitivité: elle a mis en place une gestion plus stricte des coûts et réduit ses volumes de production. Les effectifs ont également dû être adaptés.

cw/ck