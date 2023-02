L'action Raiffeisen s'effondre après que l'autorité des sanctions américaines ait posé des questions sur les affaires en Russie.

La banque a déclaré à Reuters vendredi qu'elle avait reçu la demande de l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du département du Trésor américain en janvier pour "clarifier les activités de paiement et les processus connexes maintenus par RBI à la lumière des récents développements liés à la Russie et à l'Ukraine".

Plus tôt en février, Raiffeisen a déclaré avoir tiré plus de la moitié de son bénéfice de 2022 de la Russie, un marché dont elle envisage de se retirer après l'invasion de l'Ukraine par le pays.

RBI opère en Russie depuis l'effondrement de l'Union soviétique et est la 10e banque de Russie en termes d'actifs.

Les actions de la banque ont chuté de 19 % depuis le début de la guerre en février de l'année dernière.