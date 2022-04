L'action Straumann à la fête à la Bourse suisse

Zurich (awp) - Les investisseurs ont salué la vive croissance affichée par Straumann au premier trimestre. Alors que les ventes du spécialiste bâlois des implants dentaires ont décollé de plus d'un quart, dépassant nettement les attentes des analystes, l'action décollait dans les premiers échanges à la Bourse suisse.

Après avoir ouvert en vive hausse, le titre Straumann s'envolait de 6,29% à 117,40 francs suisses peu avant 09h40. Dans le même temps, l'indice du marché élargi SPI progressait de son côté de 0,96%.

Impressionnés, les analystes ont dans l'ensemble salué le rythme élevé de l'expansion des ventes, leur croissance organique ayant largement dépassé les attentes des experts. Certains d'entre eux regrettaient toutefois que le groupe bâlois s'en tienne à confirmer les prévisions pour l'ensemble de l'année émises lors de la présentation des résultats de 2021 en février dernier. Des objectifs qui avaient alors été jugés conservateurs.

A la Banque cantonale de Zurich (ZKB), l'analyste Daniel Buchta s'avoue surpris par la solide performance trimestrielle et anticipe désormais un relèvement des attentes annuelles de Straumann lors de la présentation des résultats semestriels. Un point de vue que partage son collègue de la Banque cantonale de Bâle, Elmar Sieber, lequel confirme dans la foulée son objectif de cours de 130 francs suisses et recommande désormais aux investisseurs d'accorder plus de poids au titre dans leur portefeuille.

Daniel Jelovcan, de Mirabaud Securities, ne tarit pas non plus d'éloges et se voit conforté dans sa recommandation d'achat par la forte croissance affichée entre janvier et fin mars. L'action dispose d'un important potentiel hausse, celle-ci ayant chuté de pas moins de 42% depuis le début de l'année et coiffant ainsi le bonnet d'âne des valeurs du SLI.

Toutefois, de l'avis de Sibylle Bischofberger, de la banque Vontobel, la forte baisse n'est pas liée à des raisons fondamentales, mais plutôt à la hausse de l'inflation et des taux d'intérêt.

vj/fr/rq